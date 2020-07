Vanderlei dio positivo

El director técnico brasileño Vanderlei Luxemburgo, actualmente en Palmeiras, uno de los rivales de Tigre en la Copa Libertadores, confirmó que tiene coronavirus pero es asintomático. El exentrenador del seleccionado brasileño y Real Madrid anunció que su test dio positivo de Covid-19 a través de un video publicado el sábado por la noche. “Ya estoy en cuarentena, en casa, castigado”, dijo, en broma, el experimentado DT, de 68 años. Luxemburgo, quien por su edad está dentro del grupo de riesgo, agregó que no siente “ningún dolor” y está bajo la supervisación del cuerpo médico de Palmeiras.

El entrenador se quedará en su domicilio hasta que se recupere ya que además el pasado 25 de junio fue operado de la vesícula. Palmeiras, uno de los rivales de Tigre en la Copa Libertadores, volvió a las prácticas el pasado 1 del corriente y en la primera ronda de testeos reportó otros cinco casos positivos de coronavirus. Por otra parte, en nuestro país, el mediocampista Gonzalo Biedma, de Centro Español, equipo que milita en la Primera D, también dio positivo de coronavirus y fue aislado en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires.

“El miércoles pasado comencé con picazón en la garganta y un poco de moco. Pensé que era un resfrío, salí a trabajar, volví a casa, me bañé y cuando quise comer algo, no le sentí gusto a la comida”, declaró el jugador al portal “Solo Ascenso”. “Esa madrugada me levanté con fiebre y sin olfato, me puse el barbijo y fui a hacerme el hisopado al hospital. Me llevaron a un cuartito sin nada, solo con una silla, ahí me lo hicieron”, continuó el volante. “A las cinco y media (de la tarde), me dijeron que no me iban a dar los resultados y se confirmó”, cerró.