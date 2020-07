Dicen que el Centro Vecinal del barrio 16 de Mayo no quiso que participe.

Vecinos molestos porque no convocaron a Delia Vargas

Delia Vargas vive en el sector 16 de Mayo del barrio Malvinas Argentinas y desde hace tres años brinda alimentos a niños y adultos de ese lugar a través de un merendero. Pese a ello no fue avalada por el Centro Vecinal para participar de los premios "Tacita de Plata" que se otorgan a los vecinos destacados.

Así lo afirmaron personas que viven en ese sector que están muy molestas porque la postularon cuando fue habilitada la convocatoria pero aseguran haber recibido la negativa del Centro Vecinal.

Ana Torres, una de las vecinas y voluntarias del merendero, mencionó que "la anotamos en un concurso del buen vecino que hace el Consejo Vecinal capitalino, de ahí nos llamaron para decirnos que esta postulación debe pasar por el Centro Vecinal, que está promovido por banderas políticas y lamentablemente no la dejaron participar".

"Estamos muy molestos porque pasó esto, nos discriminaron y queríamos participar para que la gente nos conozca más a través de la labor solidaria de Delia. Hicimos el video contando todo lo que ella hace e hizo por el barrio y lo mandamos. Cuando salieron los videos postulados nos enteramos por el facebook del Concejo Deliberante que no estaba el de ella por eso preguntamos y nos dijeron que eso ocurrió porque no tenía el aval de la presidenta del Centro Vecinal", dijo.

Asimismo Delia Vargas comentó que "la verdad que estamos en democracia y me parece muy raro que pasen estas cosas, y todo tiene que ver porque no tenemos bandera política. Ya hace tres años que trabajamos en el merendero de forma voluntaria y con la ayuda de la sociedad. No nos importa el premio, solamente queríamos que la gente siga conociendo nuestro trabajo".

Modalidad virtual

La modalidad que se empleó para que la gente vote los videos de los postulantes fue virtual en el facebook oficial del Concejo Deliberante. Ayer terminó la votación de los videos en los que quedó excluida la participación de Vargas.

Hace tres años inició el compromiso de Delia en el lugar que en ese entonces era un asentamiento y en su mismo domicilio creó el merendero "A Pulmón" que brindaba merienda a unos 80 chicos y grandes pero que después de tres años, ese número se incrementó a 400.

Como dice su nombre, la institución siempre funcionó a pulmón, con el empuje de Vargas, su familia y otras voluntarias, y con el aporte solidario de la comunidad jujeña: familias, empresas, clubes, organizaciones de todo tipo se acercaron a brindar su granito de arena para que niños en situación de vulnerabilidad tengan siempre su merienda.

Esta iniciativa, al no tener un espacio techado, siempre funcionó en la vereda de la vivienda de la voluntaria donde niños, jóvenes y adultos debieron atravesar por temperaturas altas y muy bajas, hasta días de lluvia, pero nunca cerró porque la demanda siempre fue grande.

Para colaborar, los interesados pueden ponerse en contacto con el número 388-155018949 (Delia Vargas) o dirigirse al merendero "A Pulmón" que está ubicado sobre la calle Puerto Argentino en el sector 16 de Mayo, que antes era un asentamiento, Manzana AP1, Lote 26, del barrio Malvinas Argentinas.