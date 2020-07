Violento choque deja a dos hombres heridos

Un siniestro vial se registró ayer en ruta provincial 43, donde dos vehículos chocaron frontalmente y como consecuencia los conductores de ambos rodados quedaron heridos, debiendo ser atendidos en el hospital de Monterrico.

El incidente se registró alrededor de las 10 de la mañana cuando una camioneta de marca Mitsubishi L200 se dirigía a Monterrico, y en sentido contrario se movilizaba un remisero a bordo de un auto Renault Logan. Fue a la altura de la finca San Juan de La Ovejería cuando estos dos vehículos impactaron prácticamente de manera frontal.

La circunstancia del violento choque se desconoce, es materia de investigación para los uniformados, sin embargo la consecuencia del siniestro fue de dos personas heridas, con distintos politraumatismos, que fueron derivadas rápidamente al hospital "San Isidro Labrador" de Monterrico, por el Same.

Si bien ninguno de los heridos reviste demasiada gravedad, fue un milagro que el violento impacto no haya tenido peores consecuencias, ya que el conductor de la pick up como el del auto no llevaban puesto el cinturón de seguridad; sin dudas que salvaron sus vidas de manera fortuita.

El conductor del vehículo 4x4 Mitsubishi es un reconocido productor de la zona, tiene 62 años de edad y la activación de los airbags de seguridad de su camioneta le permitieron no salir despedido del mismo. Mientras que el conductor del auto que trabaja como remís tiene 40 años y lo que ocurrió con él fue realmente inexplicable: su vehículo quedó destrozado y salvó su vida de milagro. Ambos protagonistas son de la zona y viajaban solos en el momento del hecho.

Los dos bienes automotores quedaron en condiciones malas, destruidos en la parte frontal ante todo. Lógicamente que al que peor le fue es al coche Logan, por ser de menor porte, y quedó literalmente abierto en su totalidad, luego del trabajo de los bomberos.