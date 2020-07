Matías Alé confesó que tuvo un affaire con Carmen Barbieri

A lo largo de su carrera en los medios, Matías Alé supo cosechar una fama de “Don Juan” gracias a sus conquistas amorosas.

Salió con las mujeres más bellas del ambiente artístico, como Graciela Alfano, Silvina Escudero, Sabrina Ravelli y Floppy Tesouro, entre muchas otras relaciones que se hicieron públicas.

Sin embargo, el actor sorprendió al revelar que tuvo “una cosita con Carmen Barbieri”.

“Nos dimos unos besitos, una cosita maternal. Con Carmen tuvimos un histeriqueo. Un día ibamos a ir a comer comida peruana. En diferentes etapas ella se separó, después yo estaba de novio. Pero después me separé", contó Matías en “Distancia social”, el programa que conduce en Radio Colonia junto a Alejandro Cupito y José Chatruc.

Y fiel a su estilo, aprovechó para dejarle un mensaje a la capocómica.

“Siempre estuvimos a destiempo, es una mujer que me encanta. Si se me da una oportunidad, estaría con ella. Es una mujer muy generosa, carismática y muy alegre. Es una bomba, ella sabe que me encanta, se lo dije", aseguró.

Cabe recordar que unos años, Alfano contó que Carmen fue amante de Matías Alé cuando estaban en pareja, pero en ese entonces, el actor negó todo.

"La versión de que alguna vez tuve algo con Carmen es un mito, que erróneamente me gusto alimentar. Pudo haber pasado algo entre nosotros. Estando los dos solos, ¿por qué no? Siempre me pareció muy interesante como mujer. Por eso la invitaba a tomar café. Carmen por lo general hablar maravillas de mí”, dijo.

Por su parte, Carmen Barbieri se había mostrado muy molesta con las declaraciones de su colega.

”Qué lástima que no la tuve… porque ya tanto aseguran que digo pucha, se me escapó, pero en ese momento estaba con Santiago Bal, a quien lo respeté siempre. ¿De qué me sirvió, no? Tendría que haberla tenido”, declaró con ironía. Tras los dichos de Alé, ¿llegó el momento de blanquear?