Jaime Rodríguez y su punto de vista de la pandemia

Hace 15 años que Jaime Rodríguez Baldiviezo compite a nivel Provincial, Regional, Nacional e Internacional donde 10 de ellos fueron defendiendo la "celeste y blanca" con más de 27 título de 1º puesto a nivel y con récords en distintas categorías y su marca está entre las 10 mejores del país en 400 metros con vallas.

"Mis inicios fueron en el Colegio del Huerto en los famosos Juegos Evita donde la realidad fue que el esfuerzo sirvió para abrir puertas".

El jujeño que se encontraba en Europa cuando comenzó la pandemia por la Covid-19 y tuvo que cortar sus proyectos para retornar a Jujuy tras obtener el título de la Técnicatura Superior en Liderazgo Ontológico en Buenos Aires se animó a plantear sus puntos de vista tan particulares. "Veo que la forma de convivir con la pandemia es en primer lugar estar informados de lo que significa y de tener los cuidados que implica. Al tratarse de un deportista se debe saber que al hacer actividad física al aire libre o ir a un gimnasio hay que ser concientes de cómo funciona el control que tenés que tener con vos y qué cosas se deben hacer y qué cosas evitarlas", agregando que "lo que te puede jugar a favor y en contra es cómo tenés ocupada la cabeza porque al limitarse las herramientas para entrenar, sea un deportistas de elite o una persona que va martes y jueves a jugar al tenis que es amateur o que hace deporte salud. De golpe esta limitación hace que no gastemos energías y esas calorías extras que tenemos en el cuerpo, se puede llegar a transformar en ansiedad y estar hiperactivos en la casa. Y hay que pensar en cómo en la casa adaptar los entrenamientos", señaló.

Rodríguez Baldiviezo también diferenció que "en el deporte salud no necesitás un elemento específico para entrenar, saber que en la casa también se lo puede hacer. Y lamentablemente en esta situación hay que aceptar que tenemos que limitarnos frente a eso y no volverse loco porque no son personas que viven del deporte y dejarán de cobrar su sueldo o tendrán problemas con su rendimiento. Es una actividad más que nada para socialibilizar". Mientras que añadió que "el deportista elite no puede trasladar su entrenamiento a la casa, porque necesita el gimnasio, las pesas, el levantamiento olímpico, la pista de atletismo, la pileta de natación, la bicicleta y salir a hacer kilómetros. En definitiva, el que está en elite no puede hacer una adaptación aunque se compre una bici fija y materiales pero es una pseudoadaptación", acotando que "en una situación de pandemia se hace difícil cuando todo está cerrado y creo que debería buscar un apoyo psicológico porque los días perdidos de entrenamientos no se recuperan más, cuando hay otros que se están entrenando y vos no. Hay deportes que tienen más adaptaciones fisiológicas que pierden más porque algunos son bastantes técnicos y otros que las están sufriendo demasiado", afirmó.

Después opinó sobre la permisión Nacional para atletas con aspiraciones a Tokio 2021 diciendo que "no creo que en todos los países hayan parado y estoy seguro de que deben tener un complejo súper privado donde se entrenan. Y hay muchos deportista de elite que están entrenando en su casa con muchas facilidades. Pero hasta el momento no conozcno una balanza que nivele todos los deportes. La clasificación de los deportes es muy distinta, hay algunas que son por sumatoria de puntos, por plazas y si ganó cierto torneo que lo clasificó y lo deja cerca, pero eso se lo toma con pinzas. Sucede con las becas del Enard".

"Las decisiones son críticas"

Una mirada particular detalló Rodríguez Baldiviezo al confesar que "hasta ahora no escuché una política deportiva que tenga una vara donde pueda medir cada deporte. Y creo que se debería buscar un balance y en esta época de pandemia todas las decisiones son muy críticas", acotando que "es un conjunto de factores y no sólo sentar a profesionales del deportes sino a profesionales de la salud, de gobierno en la conducción social y ahí si se junta tanta gente que te dicen hablemos de políticas de salud antes que de deportes", argumentó sobre las decisiones que tornan a la Covid-19.

En esa línea agregó que "se van a buscar cosas principales de la sociedad y este es un año que desde mi punto de vista personal es malo desde el calendario deportivo. Aparte si sos una persona que está en una categoría adulta, quizás no influya tanto por los tiempos de clasificación, pero si era tu último año en una categoría menores o juvenil y tenías un Mundial por delante se te acabó todo y ya no la recuperás y esos son las más sufridas".

Por ese motivo el atleta que también transitó esa etapa de formación analizó que "cómo trabajás con la cabeza de esos jovencitos que perdieron un torneo a causa de la pandemia. Hay que tener cuidado con una deserción en el deporte posterior a esto. Es un momento muy importante para trabajar en la cabeza de todos y trabajar en emociones y estados de ánimo, y cómo enfrentar a un padre que tiene a los chicos en la casa y que no pueden ir al club. Saber diferenciar de cómo convive el deportista amateur y el de alto rendimiento en su día a día. Mucha gente vive del deporte y cada uno tiene que hacer su propia introspección, es importante encontrar pilares a los cuales puedas aferrarte. Como se dice, parar la pelota y preguntarnos qué estuve haciendo y eso creo que es lo más positivo de la pandemia para todos", finalizó.

El atleta no olvida a sus profesores

Haber recorrido varios países del mundo no es una cosa que surge de un día para el otro y menos en un deportista que hizo todo el sacrificio para llegar a competir representando a su bandera. Pero detrás de todo siempre hay un inicio y Jaime Rodríguez Baldiviezo reconoció que "cuando estaba en el Colegio Del Huerto empecé a competir en los famosos Juegos Evita y por ello quiero agradecer también a Pablo Piloni, Liliana Derfler, la familia Corradini de la Escuelita de Atletismo de Jujuy y en Buenos Aires a José Rodolfo Bariza y José Ignacio Pignataro", sintetizó.