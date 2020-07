Buscan que restaurantes abran este fin de semana

La decisión del COE de permitir la apertura de casi todas las actividades comerciales en esta nueva fase en la mayor parte de la provincia, fue considerada como acertada por Luis Alonso, presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy.

Los locales comerciales pueden funcionar de 8 a 21, y cada uno dentro de ese rango define su horario de atención.

Advirtió además que ante esta muy delicada situación, se debe tratar de sostener la estructura y los negocios abiertos para que en la pospandemia se puedan conservar las fuentes laborales.

Adelantó que también se trabaja con la Municipalidad para la apertura de los comercios tipo dos, como los locales gastronómicos, peluquerías, shoppings, galerías comerciales y gimnasios, que por ahora no están habilitados.

Respecto a la apertura de los comercios, Alonso indicó que "fue porque desde la semana pasada veníamos pidiéndole al ministro de la Producción. Ahora estamos trabajando con la Municipalidad para que se pueda realizar la apertura gastronómica, lo cual debe autorizar la comuna con el COE provincial".

Señaló que "desde nuestro punto de vista, después de casi tres semanas cerrados los negocios en el Gran Jujuy, era insostenible la situación, así que nos parece bien esta apertura".

Dijo que los mismos podrán abrir de 8 a 21 y que cada comercio elegirá su horario de atención. "Lo que queremos recomendar es que los comercios mantengan los protocolos, que nos cuidemos entre todos, de manera que no tengamos que volver a la fase uno. Estamos trabajando para eso, y estamos hablando con la Municipalidad porque también es el órgano de contralor para que se respeten los protocolos. Así que cada persona que asista a los comercios, como dijo el gobernador, si se cuida no va a haber ningún problema", apuntó el titular de la UEJ.

Alonso recordó que "los comercios del tipo uno circunscriptos en esta apertura son los de indumentaria, ropa en general, calzado, librería, talabartería, casas de iluminación, cerrajerías, construcción privada, los profesionales, lavanderías, estacionamientos y todos los que abrieron anteriormente. En la actividad tipo dos se encuentra la gastronomía, y la idea es que se pueda comenzar a trabajar desde el fin de semana porque por el decreto del gobernador Gerardo Morales, el próximo domingo es el Día del Padre, y queremos aprovechar que ese sector comercial pueda generar algún tipo de venta para hacer frente a sus obligaciones. En este grupo también se incluye a las peluquerías, shoppings, galerías comerciales y gimnasios", reiteró.

Al analizar un poco más esta vuelta de la actividad comercial, el presidente de la Unión de Empresarios dijo que los negocios deben afrontar el pago de los salarios y demás obligaciones. "La situación es compleja. Hoy en día una pyme comercial de cualquier rubro no puede hacer frente a sus obligaciones. Como prioridad número uno está el pago de salarios, y los impuestos se siguen acumulando como deudas, hay problemas también con el pago de alquileres que los dueños de los comercios no pueden abonar. Creo que todo este tiempo es para tratar de sostener la estructura, y mantener los puestos de trabajo, que es importantísimo. No pidamos mucho más porque es muy difícil la situación. Tenemos que mantener los negocios abiertos porque el día de mañana, o de la pospandemia como decimos, si tenemos pymes cerradas no se van a poder crear puestos de trabajo nuevos".

Más adelante expresó que esta pandemia ya dejó sin trabajo a muchas personas. "Hay que generar condiciones para que la parte privada pueda generar recursos y multiplicar los puestos de trabajo. Pero si esto se sigue postergando, algunas pymes más pueden llegar a cerrar, es decir que se agrave la situación".