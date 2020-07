En escuelas privadas, el pago de cuotas cayó 55%

La crisis económica generada por la pandemia golpeó a numerosos sectores, entre ellos las instituciones de enseñanza privada. Y es que, si bien el aislamiento social se implementó apenas iniciado el ciclo lectivo, los colegios privados continuaron con el dictado de clases de manera virtual y por lo tanto las cuotas corrían con normalidad, sin embargo muchos padres se vieron dificultados para hacer frente al pago mensual por lo que el índice de morosidad en promedio es del 55%. Así lo confirmaron desde la Asociación jujeña de instituciones de enseñanza privada (Ajiep), quienes advirtieron la difícil situación económica que atraviesa el sector para afrontar los salarios de los docentes, alquileres y demás obligaciones. “En las 16 instituciones educativas que integran Ajiep se dan distintas situaciones; hay colegios que tienen un 30% de morosidad, otros un 40%, y hasta el 70%, en promedio estimamos que hay 55% de morosidad en general” señaló la titular de Ajiep, Ester Lizárraga.

En este sentido remarcó que la situación más crítica la padecen los jardines maternales, ya que no es posible dar clases online a niños pequeños. “En el caso de los jardines maternales que cuidan bebés los padres han preferido pagar una niñera y que los chicos se queden en las casas, por lo que en estos casos la situación es mucho más grave. En el país ya han cerrado más de 150 jardines maternales, y en Jujuy hay algunos que están en una situación similar y tengo conocimiento de uno que ya cerró sus puertas”, indicó.

La baja en la recaudación que registran los colegios privados se agrava ya que, además de la morosidad en el pago de cuotas, se suma la suspensión de un decreto mediante el cual se les asignaba un porcentaje de asistencia por parte del Gobierno provincial, además de que no habrían recibido la Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) otorgado por la Nación.

“Desde hace más de 20 años venimos bregando para que la Provincia acate los decretos nacionales en materia de distribución del dinero del Estado para el pago a colegios privados ya que hay una asimetría muy grande con los colegios confesionales que reciben entre un 50 y 100% de subsidios de la provincia, mientras nosotros solo recibíamos un 4% en concepto de aporte extraordinario que se hacía desde 2007 mediante la firma de un decreto que se renueva anualmente y este año no se concretó, de modo que tampoco recibimos ese aporte, sumado a que ninguno de los miembros de Ajiep hemos recibido la ATP del Gobierno nacional y no sabemos por qué. La situación es muy crítica”, dijo. Ante este panorama, las instituciones de enseñanza privada no confesional están haciendo frente a los salarios docente con los recursos que recaudan en concepto de cuotas, aunque algunos acudieron a la toma de préstamos bancarios.

Nunca se niega la enseñanza Pese al creciente índice de morosidad en las escuelas de gestión privada, “nunca se deja a los chicos sin el acceso a la enseñanza”, aclaró. “Todos los años hay morosidad, pero normalmente ocurre recién en agosto o septiembre, por lo que este año se adelantó considerablemente. Pese a esto nosotros nunca dejamos a los chicos sin educación, siempre se llega a algún acuerdo con los padres a fin de año para que puedan hacer frente a esa deuda y los chicos puedan continuar” aclaró y agregó que este año además de morosidad hubo padres que directamente, cuando se anunció la cuarentena, decidieron sacar a los chicos de la escuela por lo que “hubo una baja de alumnos”.

Respecto al dictado de clases en contexto de pandemia, la titular de Ajiep explicó que “la gran mayoría de las instituciones de gestión privada de la provincia hemos mantenido el dictado de clases de manera virtual. Muchos ya veníamos preparados de antes de la cuarentena con todo lo referido a plataformas educativas, por lo que no fue mayor la dificultad de implementarlo con los alumnos; por supuesto hubo que pulir muchas cosas pero nada significativo”, concluyó.