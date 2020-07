Para Uocra es urgente la activación de obra pública

El gremio que agrupa a los trabajadores de la construcción en Jujuy, Uocra, indicó que la paralización en la actividad genera preocupación en los trabajadores y que es urgente la reactivación de la obra pública que es la que más puestos de trabajo genera. Pidieron más controles para el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Carlos Cárdenas, titular de la Uocra Jujuy, indicó que la crisis en el sector viene desde antes de la pandemia y que se profundizó en la cuarentena debido a la paralización de la obra pública y el trabajo con personal reducido para cumplir con los protocolos sanitarios.

Cárdenas recordó que antes de la pandemia la construcción llevaba un año y medio en caída, por lo que esa situación se agudizó ante la cuarentena y que fue gracias al aporte del Estado nacional a través del programa ATP que los trabajadores pudieron pasar este tiempo con un margen de tranquilidad.

Dijo que la totalidad de las empresas constructoras de Jujuy recibieron ATP que cubre un salario mínimo vital y móvil a cada trabajador quedando el resto del salario a cargo del empleador.

En ese sentido el gremialista dijo que casi todas las empresas cumplieron con el porcentaje salarial que les correspondía, aunque hubo algunas demoras. En cuanto a la modalidad de trabajo que se está aplicando durante la cuarentena, el gremialista aclaró que la construcción es un actividad declarada esencial por lo que las obras en su mayoría relacionadas a la minería continuaron con personal reducido ya que el protocolo sanitario indica que no pueden haber más de 20 operarios en un obrador.

En Jujuy hay 3.400 trabajadores activos, la mayoría de ellos incluida en los proyectos de minería, por lo que es urgente la reactivación de obras públicas como la construcción de viviendas que demanda más mano de obra.

"Si bien la construcción siempre estuvo entre las actividades esenciales, al no haber actividad en los organismos públicos no se realizan las licitaciones y por ende no hay nuevas obras. En la provincia habían varios proyectos interesantes que estaban a punto de comenzar como el proyecto de las 600 viviendas con fondos provinciales o la construcción de 15 edificios escolares que fueron anunciados por el Gobierno".

Por otro lado, indicó que están a la espera de que otras áreas estatales como el Ministerio de Trabajo vuelvan a funcionar para dar continuidad a convenios que se habían firmado y aún esperan la homologación. Respecto a despidos dijo que hubo algunas obras que estaban próximas a terminar que desvincularon algunos trabajadores a quienes deben abonarles un salario completo más un adicional tal como se había acordado con el gremio a nivel nacional tomando como precedente lo ocurrido con los trabajadores de la empresa Techint.