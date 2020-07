Positivos en fútbol peruano

Binacional de Perú, rival de River Plate en el grupo D de la Copa Libertadores, confirmó ayer tres casos positivos asintomáticos de coronavirus como resultado de las pruebas efectuadas antes de la vuelta a los entrenamientos. El club peruano lo anunció en su cuenta oficial de la red social Twitter e informó que las personas implicadas, sin dar a conocer sus nombres ni más precisiones, están en sus respectivos domicilios en cumplimiento de los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de Perú y la Asociación Peruana de Fútbol.

Binacional realizó el pasado martes 30 de junio pruebas moleculares para el regreso a los entrenamientos, previstos a 42 personas entre plantel, cuerpo técnico y administrativos. El conjunto peruano debutó en la Copa Libertadores con el triunfo como local ante San Pablo de Brasil por 2 a 1 en la localidad de Juliaca, a 3800 metros sobre el nivel del mar. En su segunda presentación fue vapuleado por River, en el “Monumental”, con la goleada histórica 8-0 del 11 de marzo, antes de la suspensión de la actividad por la pandemia. Por su parte, e coronavirus sigue golpeando al fútbol boliviano y Always Ready es el club que más casos ha dado a conocer públicamente.

En las últimas horas, el asistente técnico, Jaime Jaime, dio positivo a la prueba rápida de Covid-19 y ahora se someterá a la PCR para confirmar su diagnóstico. Mientras que el entrenador de arqueros, Roberto Ariñéz, dio negativo, pero presenta una infección pulmonar. Jemio le contó al periódico El Deber que empezó a presentar síntomas hace una semana y media, pero cada día era uno distinto y por eso lo confundió con otro cuadro, hasta que perdió el gusto y el olfato.

“El viernes dí positivo a coronavirus en la prueba rápida e inmediatamente los médicos del club me dieron el protocolo que debería seguir”, expresó el miembro del cuerpo técnico que comanda Eduardo Villegas. Se encuentra en La Paz, aislado, pero asistido por su familia. “La verdad que es una enfermedad muy rara”, remarca Jemio, mientras hace una pausa porque presenta un leve dolor en los pulmones que le impide hablar con normalidad. Además, hace hincapié de que es importante dar a conocer cuando uno contrae el virus para que las personas, que aún están sanas, tomen conciencia de la gravedad. “Es mejor hacerlo conocer para que la gente se empiece a cuidar más. No sé ni dónde me he contagiado”, lamentó Jemio.