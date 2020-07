Una pareja especial sólo por el inmenso amor que sienten

En el 2000 comenzó esta romántica historia entre Ivana Choque y Dionisio Ávalos que desde allí comparten un amor inconmensurable y repleto de momentos lindos. "La conocí en mis sueños", respondió el enamorado, con un suspiro de por medio, al consultarle sobre cómo fue su primer encuentro.

Es que el amor tiene esas cosas que al principio parecen extrañas, "yo a ella la vi por primera vez en un sueño, y al día siguiente le conté eso a un compañero de la escuela especial a la que iba ese año, pero él no me creía mucho. La verdad que fue una sorpresa muy grande porque al poco tiempo la chica de guardapolvo y mochila que había soñado entró a mi escuela".

Y como si fuera obra del destino, al lado de Dionisio estaba el único lugar vacío del aula, entonces ella se sentó ahí y de inmediato quedó admirada por la caballerosidad del muchacho que le levantó un lápiz que se le había caído en su primer día de clases. Ella estaba muy nerviosa y él fue el único que se le acercó a charlar.

Al respecto Ivana Choque sostuvo que "fue muy lindo cuando lo conocí, es un dulce y muy compañero. Recuerdo cuando había chicos que me peleaban en la escuela, él siempre me defendía por eso me enamoré perdidamente. Fue lo más lindo cuando nos sonreímos el primer día que nos conocimos, fue distinto y amable. Él siempre me dice que soy una flor, y que nadie debe sacarme un pétalo, es muy romántico y caballero. Me cuida mucho y me acompañan en todo".

De inmediato se empezaron a conocer más y él siempre la acompañaba hasta su casa, "a los tres meses nos dimos nuestro primer beso. Me acuerdo que salíamos de la escuela y al pasar por las calles Ramírez de Velazco y General Güemes del centro capitalino nos miramos fijamente y nos besamos, fue un día inolvidable para nosotros".

Recordó una anécdota que ocurrió en sus primeros meses de noviazgo, él fue seleccionado para participar de los Juegos Evita en Mar del Plata y justo en esa semana que viajó ella cumplía años. Habían quedado en que ese día le iba a presentar a sus padres. Dionisio afirmó que estaba muy nervioso, no sólo porque iba a conocer a su familia sino también porque no sabía si iba a llegar a tiempo.

Entre risas contó cómo fue ese momento, "la fiesta era un sábado a la tarde, y yo llegué justo en ese horario a Jujuy. Entonces me fui corriendo hasta mi casa cuando bajé del colectivo, me bañé y rápido salí para su casa. No conocía mucho porque yo soy de Palpalá y ella de San Salvador, entonces me perdí. En vez de ir a Chijra, me fui hasta Los Perales, pero pude llegar. Ella estaba con un vestido blanco, más hermosa que nunca".

Otro recuerdo imborrable fue haber compartido un viaje a Cosquín en el 2018 para participar del reconocido festival que se celebra en esa ciudad de Córdoba. Viajaron junto a un ballet de folclore y la pasaron muy bien.

“Sentimos una electricidad que nos une”, dijo el enamorado

Como toda pareja, tuvieron momentos en los que se pelearon pero siempre el amor los volvió a unir, “una vez nos separamos y ahí me di cuenta lo que siento por ella, es impresionante, porque nunca podía dejar de pensarla. Al poco tiempo nos encontramos, y de inmediato volvimos a sentir ese amor. Cuando estamos juntos sentimos como una electricidad que nos une y por eso no nos vamos a separar nunca”, expresó Dionisio Ávalos. Los tortolitos también contaron que por razones obvias, ahora no pueden verse y que se extrañan mucho.

Pero a pesar de eso respetan la cuarentena y se ven todo el tiempo por videollamadas, “nos extrañamos y estamos ansiosos de que todo pase para volvernos a ver, y hasta hablamos de juntarnos cuando pase todo”, afirmó la enamorada. “Dios quiera que podamos tener nuestra casita y poder seguir así de bien. El amor es como una flor de un jardín. Si uno no lo riega y no le da cariño y respeto, el amor no va a crecer nunca. Por eso hay que ser fuertes y regarlo todos los días para que se haga muy grande como el nuestro”, señaló. Por último Ivana Choque aseguró que “ojalá algún día podamos tener nuestra casita y vivir juntos”. El rol de sus respectivas familias fue clave para que el noviazgo crezca porque los apoyaron desde el primer momento y siempre estuvieron.