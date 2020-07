Testearan en sus domicilios a los casos sospechosos de coronavirus

La provincia de Jujuy puso en marcha hoy un plan por el cual ante la detección de un caso sospechoso de coronavirus, la persona en cuestión deberá permanecer en su domicilio y un equipo sanitario se encargará de acudir hasta el lugar a realizarle el hisopado para la prueba PCR.



Así lo informó el Gobierno de la provincia al dar a conocer detalles de la puesta en marcha del plan, denominado “Escuadrón PCR”, que implicó la conformación de una red de testeadores del Ministerio de Salud local que deberá activarse ante el envío de alertas epidemiológicas desde los distintos centros de salud.



“Este es un sistema creado por la red de laboratorios para ir captando a aquellas personas con síntomas leves que se presenten en cualquiera de los puestos de Salud, tanto urbanos como rurales”, explicó la subsecretaria de Atención, Promoción y Prevención de la Salud, Fernanda Peynado.



Agregó que “el objetivo principal es que los pacientes, luego de recibir la atención médica, permanezcan en aislamiento en sus domicilios, que es el lugar en el cual un equipo de bioquímicos y técnicos en laboratorio realizará el hisopado nasofaríngeo”.



El equipo se encargará además de brindar la información de cuidado necesaria y en un lapso no mayor a 72 horas comunicará el resultado del test PCR.



El flujograma de paciente ambulatorio, según detalló Peynado, está ideado para que cuando asistan por atención, el médico clínico complete una ficha epidemiológica que es de carácter obligatoria, y automáticamente al detectar la sintomatología de un caso sospechoso envíe una foto de esa ficha por WhatsApp al laboratorio de su zona.



Seguidamente, el laboratorio realizará un llamado telefónico al paciente para informarle que en un tiempo no mayor a 4 horas se presentará el personal de salud para tomarle la muestra.



Una vez realizado el test, esa muestra será derivada al Laboratorio Central de la provincia para ser procesada y el paciente deberá permanecer en aislamiento domiciliario hasta recibir el resultado del PCR, a comunicarse por vía telefónica en un lapso menor a 72 horas.



“De resultar negativo se culmina con el procedimiento, y si resulta positivo para Covid-19 se activa el protocolo a través del SAME 107 o el 0800-888-4767, mientras de manera simultánea se realiza el hisopado a los contactos estrechos que en este caso vendría a ser la familia”, resumió Peynado.