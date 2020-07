"Está tan fea la calle que tampoco podemos empujar la suba del taxi"

-¿Cómo está la situación del sector de los taxistas?

Está muy complicada. Tenemos esperanza en estos días que ya se liberó un tanto la actividad en general y con lo que está cobrando la gente esperamos mejorar. Bajó totalmente la recaudación, no tengo un porcentaje pero también descendió la cantidad de pasajeros. Encima no tenemos los boliches y para agravarlo más todavía están abundando los vehículos truchos. En Alto Comedero están los truchos por todas partes.

-¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que deben cumplir?

Nuestros móviles están todos habilitados, cumplimos con todas las normas de bioseguridad que nos piden con el alcohol líquido, con el alcohol en gel, con el Lysoform al lado, con todo, y algunos tienen lavandina también, incluso muchos de los autos están teniendo separadores, que por ahora no hay turnos para colocarlos, de manera que nos estamos cuidando. La situación está complicadísima, porque muchos de nosotros no podemos hacer cuarentena porque hacemos el día a día.

-¿Cuánta es la gente que está adherida a la Cámara de Taxistas?

El parque automotor de Jujuy no lo sé exactamente pero tengo entendido que son alrededor de setecientos autos que hay en la calle, y nosotros tenemos alrededor de doscientos bajo la órbita de la Cámara de titulares, o sea, somos los dueños de autos. En algunos casos, por ejemplo yo soy dueño del auto y también soy chofer, y también hay gente como mujeres que son dueñas de auto y no lo manejan, contratan dos choferes para hacer los turnos, pero todos somos dueños de autos.

-¿Hubo propietarios que dejaron a choferes sin empleo?

No, nosotros no. Lo que sí, nosotros dejamos a la libre decisión del chofer, de trabajar o no. Ellos sabrán si quieren continuar, porque con la pandemia hay gente que decidió bajarse del auto para cuidarse y cuidar la familia. Hay gente que tiene otro trabajo y a esto lo usan de alternativo y se bajan, pero después volverán porque están con los papeles en regla, son buenos choferes. Y hay otros que directamente no les conviene, porque hay un arreglo individual entre el titular y el chofer. Si al chofer de pronto no le cierra digamos, lo que le está ingresando, se baja del auto, y los titulares hemos tomado la decisión de ser contemplativos porque digamos que la recaudación no es como en las épocas doradas, entonces algunos titulares han bajado el monto del alquiler, pero hay algunos choferes que están trabajando bien. Estamos teniendo alternativas de trabajo. Por ejemplo, los deliverys. La Cámara está de acuerdo, tenemos un contrato con la Secretaría de Industria y Comercio por la cual hacemos delivery. Y también por otra parte algunos choferes también han conformado grupos de taxis que están debidamente habilitados.

-¿Y cómo están con los repuestos y mantenimiento de los vehículos?

Eso es algo importantísimo decir, los repuestos están por las nubes, la recaudación bajó y estos subieron, como también las cosas del súper como todos sabemos y nada bajó. Acá, los únicos que nos perjudicamos somos los trabajadores comunes, porque todo subió, absolutamente todo y nosotros nos quedamos con la recaudación más baja. Mantener un auto cuesta y nosotros estamos haciendo ahora que hemos controlado, que los autos están necesitando salir más y dar vueltas por la calle. Los autos están haciendo aproximadamente entre 200 a 250 kilómetros por turno de 12 horas, imagínese un auto que ande 450 kilómetros por día. Necesita mucho mantenimiento sí o sí y los gastos son enormes.

-Teniendo en cuenta esos costos, ¿cómo están con las tarifas, piensan aumentarlas?

A nosotros el año pasado, atendiendo la solicitud del Concejo Deliberante, su titular Lisandro Aguiar nos pidió que la suba de tarifas que se hizo en diciembre la desdoblemos, la mitad se hizo en diciembre, y la otra mitad iba a ser para abril o mayo. Y nosotros estuvimos de acuerdo en la Cámara porque obvio no podemos subirla, pero ya está aprobada esa suba. Lo que pasa es que está tan fea la calle que tampoco podemos empujar para que se haga, pero ya está aprobada para decirle al intendente por favor, ya está aprobada por el Concejo Deliberante y falta solamente ustedes lo apliquen, y ya tenemos el ok para que lo ejecuten, pero nosotros no estamos haciendo nada porque la situación está complicada. Pero en algún momento lo vamos a tener que hacer cuando empiece a mejorar un poquito más todavía, porque realmente se torna insostenible mantener un vehículo. Y un auto 0 Km, mire los montos, lo digo porque yo tenía que comprarme un auto hace 3 años cuando costaba 260 mil pesos, hoy me cuesta 900 mil pesos. Ha subido una barbaridad, no se puede creer. Por eso hay que escuchar las distintas voces, las del chofer, la gente y la de nosotros porque somos los que tenemos que mantener el auto. Por eso lo que sí pido que por favor llegado el momento, quien tenga que hacer las ordenanzas, eliminemos o sean más duros con los móviles que son truchos, que sean durísimos.

-¿Ustedes no reciben ningún tipo de ayuda del Estado?

No, los titulares no. Lo que sí, los choferes individualmente han pedido ayuda al Estado, y a muchos les tocó el IFE, esa ayuda que da el Gobierno nacional, y a otros inexplicablemente no. Soy de la Cámara de titulares de taxis pero soy chofer, y siento lo que ellos sienten cuando tienen que estar nueve o doce horas manejando.

Por eso pido por ellos y peleo un poco en la Cámara por el chofer y hay algunos que me acompañan para el bienestar y la seguridad del que conduce.