"Hay que ir en socorro de los jujeños", afirmó el Presidente

El presidente Alberto Fernández se expresó en relación a la situación epidemiológica que atraviesa Jujuy, nuevamente en fase 1. "Hay que socorrerlos", afirmó.

El mandatario nacional se expresó sobre la charla que mantuvo con el gobernador Gerardo Morales en cuanto a la situación epidemiológica de la provincia, nuevamente en fase 1. "El otro día cuando me llamó el gobernador de Jujuy y me contó que dos policías cruzaron la frontera a Bolivia, con el simple objeto de comprar hojas de coca para mascar y sobrellevar las condiciones climáticas de Jujuy. Y que volvieron infectados y terminaron generando un foco importante que viene creciendo y que hoy tiene a Jujuy otra vez en fase 1. Cuando escucho eso, hay que ir en socorro de esos jujeños. Argentina no está dividida en 24 lugares. Somos una Argentina", expresó el presidente Fernández.

Las declaraciones se dieron en el marco del lanzamiento con la modalidad virtual de un programa de obras públicas para 19 municipios patagónicos, incluidos en el plan "Argentina Hace".