Empresarios y sindicatos rubricaron compromiso

El gobernador Gerardo Morales encabezó una reunión con autoridades de las Cámaras de Comercio, Empresarias y Pymes de Jujuy y representantes de los sindicatos de Empleados de Comercio y de Trabajadores del Transporte, con el fin de firmar un acta de compromiso para el cumplimento de los protocolos de bioseguridad como también para mantener las condiciones sanitarias en los ámbitos de trabajo, en el marco del retorno de las actividades comerciales en gran parte de la provincia.

Del encuentro fueron parte los ministros de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich, y de Trabajo y Empleo, Normando Álvarez García, quien señaló que a través del acuerdo rubricado los sectores comprometen "responsabilidad frente a las nuevas decisiones del Gobierno provincial de abrir gran parte de los negocios y comercios. Lo que se les pide es responsabilidad a los empresarios y trabajadores para evitar que se propague cada vez más este virus".

El titular de la cartera de Trabajo indicó que es satisfactorio para las partes "que el comercio vuelva a una actividad casi plena y salir de esta recesión generada por la pandemia". Agregó que "ellos son los primeros en plantear la necesidad de ser responsables en el cuidado de todos nosotros. Si esto explota vamos a tener que volver para atrás y en Jujuy necesitamos que comience a funcionar la economía, y para eso necesitamos ser responsables".

Por último, el ministro señaló que se seguirá evaluando los horarios de atención como también la frecuencia nocturna de los transportes. "Queremos encontrar una solución que sea buena para todos", concluyó.

Rubros habilitados y fechas importantes

En las ciudades con zona amarilla, como la capital, se habilitaron los rubros de la etapa uno: comercios de ropa, calzados, talabartería, marroquinería, imprenta, serigrafía, informática, artículos de iluminación, cerrajerías, compañías aseguradoras, inmobiliarias, joyerías, regalerías, librerías, artículos del hogar, lavanderías, estacionamientos, etc. Profesiones liberales, técnicos, empleadas domésticas y oficios sin contacto personal; construcción privada; fletes y mudanzas. Vale recordar que esta es una semana corta por el feriado del 9 de Julio y además el feriado puente del viernes, que aún no fue modificado pese a que no será para fines turísticos. Y en el caso de Jujuy el gobernador dispuso que el Día del Padre se celebre el 12 de este mes.