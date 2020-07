Nokia batió récord de velocidad en testeos de 5G

La competencia por la conectividad 5G está al rojo vivo, y ahora mientras las distintas compañías buscan mejorar sus mediciones, Nokia anunció que alcanzó la velocidad más rápida del mundo en 5G con su red (Over The Air, OTA por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas. Mediante el uso de 800 MHz de espectro 5G de onda milimétrica y una funcionalidad de conectividad dual (EN-DC), Nokia alcanzó velocidades 5G de hasta 4.7 Gbps en pruebas llevadas a cabo en las estaciones base que ya se están desplegando en las redes de los grandes operadores en Estados Unidos. Esta solución, afirman desde la compañía, no sólo ofrece a los suscriptores velocidades de banda ancha móvil sin rival, sino que también permite a los operadores vender servicios empresariales sensibles a latencia tales como partición de redes para aplicaciones de misión crítica.

El récord de velocidad fue logrado gracias a la combinación de ocho canales de 100 MHz del espectro de onda milimétrica en las bandas de 28 GHz y 39 GHz, ofreciendo 800 MHz de banda ancha, y 40 MHz de espectro LTE usando la funcionalidad EN-DC que se encuentra disponible en la solución AirScale de Nokia. La funcionalidad EN-DC permite a los dispositivos conectarse simultáneamente a las redes 5G y LTE, transmitiendo y recibiendo datos a lo largo de las tecnologías de aire e interfase. Esto significa que los dispositivos pueden alcanzar mayor rendimiento que si se utilizara 5G o LTE individualmente. Las velocidades fueron logradas tanto en 5G basado en la Nube (vRAN) como en las configuraciones clásicas de la banda base.

El radioacceso en la solución AirScale de Nokia es una solución comercial 5G de extremo a extremo líder en la industria que permite a los operadores de todo el mundo capitalizar sus activos de espectro 5G. Ofrece también una enorme capacidad de ser escalada, así como conectividad y latencia líderes en el mercado con la posibilidad de utilizar todas las interfases tecnológicas en un mismo equipo de radioacceso.

Stéphane Téral, analista en jefe para Investigación de Mercado en LightCounting, dijo: “Este es un logro sustancial que refleja el cuidado en los trabajos de un equipo sutil que tiene un enorme aprecio por el detalle y las circunstancias. En otras palabras, la agregación de carrier en ocho componentes del dominio de onda milimétrica demuestra al mundo que hay mucho más que el MIMO masivo y el RAN abierto no solo para cumplir la promesa en 5G comercial, sino también para pavimentar el camino a los sistemas Terahertz en el futuro”.

Tommi Uitto, presidente de Redes Móviles en Nokia, dijo: “Este es un logro importante y significativo en el desarrollo de servicios 5G en Estados Unidos, particularmente en un tiempo donde la conectividad y la capacidad son cruciales. Esto demuestra la confianza que los operadores tienen en nuestro portafolio global de extremo a extremo y en el progreso que hemos tenido para entregar las mejores experiencias posibles en 5G para los clientes. Ya estamos entregando nuestro radio de onda milimétrica a todos los mayores operadores en los Estados Unidos y deseamos continuar trabajando con ellos de forma cercana caminando hacia adelante”.