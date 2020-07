El VAR llegará al fútbol argentino tras la pandemia

Federico Beligoy, máxima autoridad del arbitraje en la Argentina, confirmó hoy que el VAR llegará luego de la pandemia y aseguró que la herramienta está diseñada para hacer justicia deportiva ante errores claros, mientras que frente a las polémicas que aún con tecnología mediante se presentan, el arbitraje será mejor cuando pueda consultar al sistema.

"Estamos trabajando constantemente para que llegue el VAR a la Argentina", dijo el director de arbitraje nacional en TyC Sports, y agregó: "Está diseñado para traer justicia deportiva".

El exárbitro, hoy autoridad del cuerpo, defendió la implementación del sistema y explicó cuáles es su función: "El VAR está para avisarle al árbitro cuando ve un error claro, obvio y manifiesto, no para discutir pequeñeces", clarificó, aunque advirtió que el fútbol argentino deberá ser contemplativo con la adaptación en los primeros tiempos del sistema.

"Obviamente que en el desembarco de la herramienta en cada Federación se necesita un tiempo de adaptación que requerirán de errores y aciertos pero a medida que esto empieza a aceitarse el árbitro irá entendiendo cuándo el VAR tiene que ingresar al campo de juego para llamarlo, que es ante errores claros, donde no hay subjetividad", explicó.

Dijo además Beligoy:

- "Se instruye a los árbitros para que en una jugada de alta dificultad, como pueden ser las de posición adelantada, dejen seguir para ver si termina en gol y sólo si hay gol ahí recién se revisa. Si esto no pasa no se revisa absolutamente nada para no matar la jugada, para no impedir el gol, que es lo más importante que tiene el fútbol y eso es lo que no entiende la gente".

- "No tenemos miedo a la reacción de la gente porque tenemos una formación para saber que siempre nos desenvolvemos en un ámbito ríspido, cuanto menos".

- "Después, la confusión no es nuestra ni de los árbitros, lo que muchas veces confunde es la gente que habla sin conocer cómo funciona la herramienta".

- "Nosotros no nos podemos hacer eco de lo que se dice externamente, de lo que el periodismo piensa o de lo que opina el sector partidario de cada club ni ninguna persona que está afuera del fútbol".

- "Los árbitros europeos tienen bien claro cómo funciona el VAR, cómo se utiliza la herramienta y que realmente es positiva para desenmascarar errores claros, obvio y manifiestos".

El desembarco del VAR en el fútbol argentino

- "Lo que se ha hecho es un trabajo de un año. El desembarco de una tecnología en un país lleva no menos de un año y medio, así fue en todos los países, nosotros ya veíamos con un año de preparación, todo un trabajo invisible".

- "Hace un año y medio me llamó el presidente de AFA y me dijo: 'Quiero la tecnología en el país para que tengamos un fútbol más justo', y estamos trabajando para que esto así sea.

- "Con el tema capacitación habíamos empezado a principios de este año, como marca el protocolo, estábamos en la tercera semana de 12 de ellas, incluso la semana 12 terminaba el 17 de julio próximo, y automáticamente ahí, si estaba todo en condiciones, recibíamos la aprobación para empezar a utilizar la tecnología en el torneo que empezaba en agosto de este año".

- "Obviamente toda esta pandemia atrasó todo. Hay que volver a calendarizar cada una de estas semanas y organizarlas en una realidad distinta porque antes en un aula metíamos 60 personas, pero hoy eso no se podrá hacer. Cuando lo podamos realizar estaremos preparados para la utilización de la tecnología en nuestro país".