El PJ de Jujuy valoró la decisión del Presidente: “Extendió el IFE y los ataques quedaron otra vez sin sentido”

Esta tarde, el Presidente Alberto Fernández, comunicó oficialmente su decisión de extender el beneficio del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante un mes, a todo el país, en consideración a la difícil situación económica que atraviesan especialmente los sectores más perjudicados por la pandemia. El IFE, es una ayuda económica para los hogares que reciben ingresos informales y formales insuficientes, y que han visto disminuidos estos recursos debido a que no pueden trabajar a causa de la emergencia producida por el virus Covid-19. “Como Presidente del Partido Justicialista de Jujuy, me enorgullezco de la decisión sensible y solidaria de nuestro Presidente” dijo esta noche Rubén Rivarola. “Esta decisión había sido un reclamo generalizado desde Jujuy, y oportunamente me tocó también la responsabilidad desde el Partido, de solicitarle al compañero Presidente y comunicarme con el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Interior, Wado de Pedro, pidiendo la extensión del beneficio. Como vemos, el Presidente, a pesar de los múltiples ataques recibidos, sabe y asume que es el conductor de una nave donde conviven las 24 Provincias, sin distinciones de rótulos políticos ni preferencias o amiguismos. Y con ello estoy diciendo que esos ataques, quedaron otra vez sin sentido” agregó

En otro momento de su reflexión acerca de esta decisión presidencial y su incidencia en Jujuy, “Rivarola destacó que son más de 160 mil beneficiarios los que recibirán otra vez la ayuda del gobierno nacional, en nuestra Provincia, y eso es valioso. Pero mientras tanto, debo reiterar a todos aquellos que también están seguramente preocupados por la situación, un llamado a la cordura. No se resolverán los problemas económicos ahondando la grieta y los problemas sanitarios tampoco bajarán su intensidad porque se desparramen agresiones y denuncias temerarias. Es momento de pensar que los agravios a personas, sean legisladores o funcionarios, es un disparo a la propia institucionalidad del Partido Justicialista que se debe respetar. El peronismo es oficialismo en la Nación y oposición en la Provincia, y en ambos casos, actúa y actuará con responsabilidad y poniendo siempre por delante la defensa de la gente, especialmente la de los más vulnerables” concluyó Rivarola.