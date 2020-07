San Lorenzo quiere contar con Centurión

Los dirigentes de San Lorenzo y Racing se reunirán hoy para empezar a conversar sobre el pase del mediocampista Ricardo Centurión, que es pretendido por el "ciclón" y no entra en los planes de la "academia", después de una serie de conflictos que tuvo.

Centurión, vale apuntar, jugó la temporada pasada a préstamo en Vélez.

La dirigencia de la institución de Boedo encabezada por Marcelo Tinelli le habría acercado una oferta por "Ricky", a la vez que, desde Racing, aseguran que el único club que presentó una propuesta formal es Vélez Sarsfield.

Días atrás, el presidente de la entidad de Avellaneda, Víctor Blanco, aseguró que el único sondeo que hubo fue de parte del club de Liniers, a pesar de que también se supo que Boca estaría interesado en el jugador de 27 años, aunque no fue confirmado.

Sin embargo desde el club "azulgrana" ya se contactaron con sus pares de Avellaneda y por ese motivo mañana tendrán el primer encuentro para ir delineando lo que podría ser la llegada de Centurión al equipo que dirige Mariano Soso.

Racing pretende dos millones de dólares por el 50% del pase de Centurión y aguarda que llegue una oferta formal de parte de alguno de los clubes mencionados.

Por su lado, el futbolista se encuentra a la espera porque, si bien se supo que su deseo es regresar a Boca, la prioridad la tiene Vélez, aunque no se descarta que San Lorenzo sea el que se quede con la ficha de Centurión.

Centurión ya pasó por Racing (tres etapas), Boca, San Pablo de Brasil, Genoa de Italia, Atlético San Luis de México y Vélez, y ahora dependerá de él, en gran parte, de elegir el lugar en donde quiera seguir su carrera.

El conjunto "azulgrana" se mostró interesado en Centurión luego de que el presidente Marcelo Tinelli le consultó sobre la posibilidad de contar con sus servicios al entrenador Mariano Soso, quien enseguida aceptó la opción.

Actualmente Centurión se entrena de manera particular, ya que no toma parte del plantel que maneja Sebastián Beccacece en Racing, donde no tendrá lugar y por eso están negociando su venta.

A su vez, Vélez no quiere bajarse de la pelea por poder contar con el mediocampista, quien tuvo buenas producciones bajo el mando de Gabriel Heinze, y es del agrado del flamante entrenador Mauricio Pellegrino.