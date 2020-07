Comercios apuestan todo por el "Día del Padre Jujeño" el 12

Frente a la celebración del "Día del Padre Jujeño" este domingo, los comerciantes de los rubros de indumentaria, calzado, marroquinería y regalería esperan algún repunte en las ventas. Ayer fue el primer día que se habilitó la actividad comercial de este sector, tanto en la capital como en San Pedro de Jujuy. Hoy también se producirá la apertura de los restaurantes que también tienen esperanza de que algunas familias celebren esta fecha saliendo a comer afuera.

En estos cuatro días hasta el domingo están puestas las expectativas de los vendedores de zapatos, ropa y diferentes obsequios. Y es que la realidad del sector es muy crítica si se tiene en cuenta que desde que se declaró la cuarentena a inicios de marzo no pudieron trabajar hasta abril, días en que tuvieron buenas ventas pero lo recaudado fue destinado al pago de impuestos y de salarios. Mientras que por la aparición de nuevos casos de Covid-19 debieron cerrar otra vez sus puertas.

A ello se suman otros factores negativos como la caída de ventas de entre un 65 y 80%, el cierre de las fronteras por lo que se les complica, a algunos comerciantes, proveerse de mercadería. Mientras que también debieron realizar remarcaciones en diferentes productos, algunos hasta un 10% desde el mes de marzo. En tanto que otros comerciantes indicaron que tuvieron que bajar el precio para poder vender.

Al igual que varios sectores, los negocios debieron recurrir a las redes sociales para poder crear sus propias páginas y establecer contacto con clientes. Otros trabajaron a través de modalidad delivery.

Tras realizar ayer un relevamiento por locales de la zona céntrica, los comerciantes consultados apuntaron que tienen un importante stock de prendas de vestir y que en su momento se habían abastecido de mercadería para la celebración del Día del Padre que debió haberse concretado el tercer domingo de junio y que se suspendió por la pandemia.

Otro dato a destacar es que esta pandemia generó que algunos comercios cierren definitivamente sus puertas por falta de ingresos.

De todas maneras, ayer desde tempranas horas los vendedores empezaron a preparar las ofertas y a lucir en las vidrieras los obsequios para regalar este domingo a los padres. También se pudo observar que cumplían a rajatabla el protocolo de bioseguridad que ya estaba en vigencia desde que se inició la pandemia. En los locales del shopping se vio que los empleados cumplían con las medidas sanitarias.

Sobre calle Necochea se encuentra un local de ropa para hombres que ayer abrió nuevamente sus puertas. La vendedora Emilia Carabajal señaló que cuando se inició la pandemia hubo una importante caída de ventas y mejoró cuando reabrieron, pero sólo unos días. En estos días, dijo, "vamos a ver si hay movimiento y si la gente accede a comprar regalos para el Día del Padre. Nosotros tenemos todavía mercadería que estaba previsto vender para esa fecha", remarcó la vendedora.

El Tribuno de Jujuy también habló ayer con los jujeños para conocer cuál es su impresión tras habilitarse nuevas actividades teniendo en cuenta que la provincia tiene circulación comunitaria de Covid-19. En su mayoría coincidieron en que si las personas cumplen con las medidas de bioseguridad estarán a salvo del virus.

Precios vigentes desde marzo

Graciela Torres es dueña de una regalería y marroquinería ubicada en una galería de calle Necochea. Al recibirnos nos contó que por la crisis sanitaria y el parate de la actividad comercial debió apostar a la venta a través de las redes sociales. A partir de ayer, dijo que volvió a vender como normalmente lo hacía pero que no pudo evitar que las deudas, cuentas y pago de expensas se frenen por lo que llegó a un acuerdo con el propietario para poder afrontar ciertos gastos. Pese a la situación, indicó que tienen puestas las expectativas para poder vender el Día del Padre. “Ofrezco productos de primera calidad, billeteras de marcas nacionales que van desde los $ 400 a $ 800, gorros, llaveros y mochilas. No hice remarcación, es más, bajé el precio para que salga más rápido la mercadería”, sostuvo.

La venta bajó hasta un 65%

Cleto Domínguez es propietario de una casa de calzados desde hace 8 años y lleva 40 años trabajando como comerciante. Sostuvo que por el contexto sanitario hoy le cuesta afrontar el pago de alquiler y de salarios. Dijo que la venta bajó hasta un 65% y desde que se inició la pandemia hasta la fecha hubo remarcación de precios de hasta el 10%. Mientras tanto espera que en estos días mejore el consumo teniendo en cuenta que se acerca el Día del Padre.

Subas menores

Por su parte, la vendedora Paola Ortega, de un local de calzado para mujeres, señaló que la venta bajó hasta un 75%. Comentó que por la crisis debieron rotar los puestos de trabajo. “A comparación de años anteriores las subas fueron mucho menores y hoy dentro de todo los precios se mantienen”, planteó. Mientras tanto, Gonzalo Gallardo, propietario de un local de ropa infantil, dijo que las ventas cayeron casi un 80%. “Se mantiene el mismo precio desde marzo. Lo que se recuperó de venta sirvió para pagar los impuestos y a los trabajadores. También la venta de ropa escolar cayó fuertemente”, cerró.

Las opiniones

En realidad esta situación no me genera miedo. Soy personal de la salud y tengo muy presente que hay que respetar las normas. Tengo un sentimiento de duda con todo lo que está pasando en cuanto a la información que se maneja. Hay que tener mayor responsabilidad a la hora de informarse.

Es un poco complicada esta situación porque uno no está acostumbrado al encierro pero también tiene que tener un respeto y cuidado. Lamentablemente hay personas que creen que no pasará nada. Salgo para hacer lo necesario. En mi casa hay adultos mayores, quienes sí me preocupan.

Salgo a la calle con mucho miedo pero lo hago cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, utilizando alcohol en gel y barbijo. Si tengo que salir a lugares más cerrados salgo con una mascarilla. Mi madre es personal de la salud y cuando llega a casa desinfecta su ropa y lava todo lo que utilizó.

Esta nueva fase 1 la tomo con mucha tranquilidad y teniendo muy en cuenta las medidas necesarias de bioseguridad. No tengo miedo, la verdad. En mi casa todos cumplimos con el protocolo sanitario. Salgo únicamente para hacer compras esenciales o para sacar plata en el cajero.