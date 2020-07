Sin castraciones se duplica el abandono de cachorros

En los últimos meses creció considerablemente la cantidad de cachorros abandonados en la provincia, situación que puso en alerta a los proteccionistas. Según señalaron, en comparación al 2019, en lo que va del año ya se duplicó la cantidad de abandonos sólo de cachorros, sin contar los perros adultos que también son víctimas de la desidia y el desinterés de sus propietarios. Al parecer esto estaría directamente ligado a la falta de castraciones que, a partir de la cuarentena, quedaron suspendidas, generando un problema mayor que es la creciente superpoblación de canes.

Además de los cachorros, en los que va del año el Hogar San Roque recibió 80 perros adultos abandonados.

Durante los primeros seis meses del año sólo el Hogar San Roque recibió 130 cachorros, cifra más que llamativa ya que en comparación con el año pasado, donde en total allí se abandonaron 159, representa prácticamente el doble.

Particularmente la situación se da en coincidencia con el momento de aislamiento social obligatorio que atraviesa la provincia y que trajo aparejada la suspensión de las castraciones. Desde las protectoras, estiman que esta medida habría impactado directamente sobre la creciente cantidad de perras preñadas y de nuevos cachorros abandonados.

"No hay semana que no me dejen cachorros. La falta de castraciones sumado a que no le dan importancia al celo de las perras hace que nazcan y proliferen los cachorros de una forma aberrante y por consiguiente el abandono. Antes de volver a fase 1 se habían reactivado las castraciones, pero ahora se suspendieron nuevamente y para nosotros es fundamental porque es notable la merma en la cantidad de cachorros cuando se realizan castraciones, el año pasado lo hemos notado", dijo Gabriela Baduzzi del Hogar San Antonio.

Según consideró este servicio no se debió haber suspendido nunca y que se podría haber implementado algún sistema de turnos más espaciados. "Al cortarse el servicio, la campaña de promoción que veníamos haciendo pierde fuerza y si la gente no lo hace en el momento, no lo hace más y después se transforma en un gran problema", señaló.

Baduzzi adelantó que en el hogar se está trabajando en la construcción de un espacio que será destinado para la instalación de un quirófano para castraciones. "Queremos crear un hospital donde los perritos puedan ser atendidos y además quiero presentar una propuesta de trabajo en red junto con los CPV, agentes sanitarios, escuelas, Policía y Medio Ambiente para garantizar las castraciones y a futuro pensar también en un Centro de Zooterapia para personas con discapacidad", indicó.

Crecen las adopciones

Por otra parte, Baduzzi advirtió que, si bien hubo un notable aumento del abandono de cachorros, afortunadamente la pandemia también promovió las adopciones. Según detalló la referente del hogar, en lo que va del año ya se entregaron en adopción unos 100 cachorros y unos 85 perros adultos, cifra muy por encima del año pasado donde en total, en todo el año, entre cachorros y adultos, se entregaron 121 animales.

Y es que la pandemia motivó en muchos casos la incorporación de un miembro más a la familia, por un lado, teniendo en cuenta que se dispone de más tiempo y a la vez de mayor permanencia en los hogares lo que impulsa las ganas de tener una compañía, más aún en niños. Por otra parte, Baduzzi atribuyó las adopciones a que “con la cuarentena la gente no tiene gastos extras, no sale a pasear, no se va de vacaciones, de modo que tienen los medios para adoptar un perrito, porque sucede que, por el contrario, en épocas de crisis económica crece fuertemente el abandono”, aseguró.

Muchos cachorros son entregados a través de la feria de adopciones de “Narices Frías” que, si bien por el momento no se está realizando, la protectora hace una fuerte campaña de adopción a través de redes sociales, con estricto seguimiento. En este sentido, aclaró que antes de dar en adopción a un animal se verifica el domicilio del adoptante, que la vivienda esté cerrada, además de dialogar con los vecinos.

“La intención es hacer un seguimiento para ver cómo sigue el animalito, puede parecer molesto, pero para mí es muy importante porque es una vida que me costó recuperar, entonces no queremos que vuelvan a la calle”.