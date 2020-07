Tinder lanza la función de chats con video

Tinder está poniendo en marcha en España dos funcionalidades para que el regreso de las citas "en vivo" sea algo menos súbito. En este sentido la plataforma lanza un sistema de verificación de foto y una prueba de videochat, porque “en estos tiempos en los que la distancia de seguridad manda y una quedada con tu match puede tardar en concretarse, es más importante que nunca conectar de forma segura”.

La funcionalidad verificación de foto asegura la autenticidad de los matches ya que confirma si las fotos del perfil pertenecen a su dueño. “Utilizando inteligencia artificial asistida por humanos, Verificación de foto compara una serie de selfies en tiempo real con las imágenes que el usuario tiene colgadas en su perfil”, explica Tinder en un comunicado de prensa.

El proceso de verificación “sólo lleva unos minutos” y los perfiles verificados mostrarán un tick azul “para que los miembros puedan confiar en su autenticidad al hacer swipe”.

Así se puede activar la función Verificación de foto en Tinder

Abre Tinder y toca el icono del perfil.

Toca la marca gris de tu nombre/edad.

Selecciona 'Verifica tu perfil' para comenzar.

Se te mostrará una pose y te pediremos que la copies haciéndote un selfie.

Confirma que tu selfie coincide con la pose y pulsa 'Enviar para revisión'.

Repite los pasos 4 y 5 una vez más.



Videochat: una prueba en España

El primer test de Videochat llegará a España y a otro número de países seleccionados, aseguran desde la plataforma.

“Para conocer gente nueva, es importantísimo que te sientas cómodo y tengas una experiencia segura”, por eso Videochat “está creado con algunos detalles que lo distinguen de las videollamadas habituales”. Especialmente, no tendrás que preocuparte porque te entren “llamadas indeseadas”.

Ambos decidirán cuándo es el momento de verse por videollamada. Tinder fue pionero en permitir que dos usuarios hablaran sólo cuando ambos se han dado like mutuamente. Lo mismo ocurre con el video: únicamente está habilitado con tu match cuando ambos decidan que es el momento.

“Si la conversación fluye y estás interesado en usar Videochat, puedes activar el icono de video. Pero la funcionalidad no se habilitará hasta que los dos activen este icono”, dice la nota de prensa. Y además no avisa a tu match si lo has activado o no. Asimismo, puedes deshabilitarlo en cualquier momento.

Tras habilitar Videochat, quienes lo utilicen deben aceptar las reglas de uso de la plataforma y cuando termine la call Tinder te preguntará cómo ha ido. Puedes enviar un informe o reportar cualquier situación al equipo de Tinder cuando la llamada haya terminado.

La mitad de los usuarios de Tinder en Estados Unidos tuvieron una cita por videollamada con un match en el último mes. Y no sólo eso: el 40% de la Generación Z planean seguir usando el vídeo como una forma de decidir si quieren quedar en persona o no.

"Conectar cara a cara es ahora más importante que nunca, y nuestra función de Videochat representa una nueva forma de que la gente se conozca entre sí en la aplicación sin importar la distancia física", comenta Rory Kozoll, responsable de Trust y Safety Product de Tinder. “Videochat prioriza el control de nuestros miembros para ayudarles a sentirse más cómodos a dar el siguiente paso en sus chats, siempre y cuando les parezca bien”, añade.