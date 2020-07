Trabajador de los medios desmiente acusaciones sobre acoso y agresión verbal a una mujer

El trabajador de los medios Feliciano Herrera, residente en la localidad de Santa Clara, quien fue brutalmente golpeado por un sujeto cuando circulaba a bordo de su bicicleta, por la avenida principal de aquella localidad, desmintió radicalmente, las expresiones vertidas por el sujeto que lo agredió y por la pareja de este, una empleada del municipio local, expresando que jamás acosó ni agredió a esa mujer y que muchos vecinos fueron testigos y se presentarán como testigos en la causa. Cabe acotar que, sobre el hecho, sólo se supo lo expresado por el autor de la agresión, quien tras propinarle una brutal golpiza que lo dejó inconsciente, argumentó a la policía que lo atacó por “agravios verbales que profirió a su pareja”. La víctima, tras permanecer internada en el hospital Páterson, presentando traumatismo encéfalo craneano y golpes internos en todo el cuerpo, fue trasladada hasta su domicilio y en la jornada del miércoles, la policía se presentó en el domicilio para tomarle la denuncia. En la oportunidad, dio cuenta de cómo habían sucedido los hechos.

En diálogo con el Tribuno de Jujuy, el periodista relató la lamentable situación que le tocó vivir en la jornada del martes, cuando tras recibir el llamado de los vecinos, se trasladó desde su domicilio, ubicado en barrio San Julián hasta el sector céntrico, a bordo de su bicicleta. Apuntó que estaba por establecer contacto con radio Municipal de San Pedro de Jujuy, para informar la falta de dinero en el cajero. “Siempre mis colegas comunicadores, me solicitan fotos, audios para que la información tenga más credibilidad y poder ser intermediarios ante las autoridades competentes, para que brinden una solución. Fue allí cuando comencé a tomar fotos. Había una persona, una mujer que estaba parada en el quinto lugar de la fila, y cuando vio que hacía mi trabajo se me arrimó para decirme que deje de sacar fotos. Le dije que estaba trabajando, por realizar una nota para la radio para que den solución al tema del cajero, que no era nada político. Le expliqué esto porque ella trabaja en la municipalidad y además es empleada del banco y encargada de limpiar el cajero dos o tres veces al día. Parece que se enojó porque saqué fotos al cajero y estaba toda una roña en ese momento”, dijo Herrera.

El joven indicó que al momento, recibió amenazas por parte de esta mujer “me dijo -no saque fotos porque le va a ir mal, le estoy avisando que le va a ir mal-. Yo seguí cumpliendo con mi labor y volvió a acercarse para decirme, - sigue sacando fotos,lte va a ir mal, en serio le digo y de inmediato volqué las amenazas de esta mujer al Facebook”.

Apuntó que horas más tarde, a bordo de su bicicleta, cuando circulaba por la avenida principal, al pasar por frente al edificio municipal, en el hall estaba esta mujer y al lado estaba ese hombre que lo golpeó y esta le gritó -pare don Feliciano, pollerudo, maricón h..de..p...- Yo no me paré, si mi conducta hubiese sido como ella dice, me hubiese detenido y le habría contestado pero no soy esa clase de persona. Seguí de largo, cuando de pronto, sentí un golpe en la bicicleta, miro para atrás y veo a un muchacho que venía pateando la bicicleta, la última patada, me hizo caer, quedé inconsciente porque había recibido muchos golpes, patadas por las costillas, por la espalda, por la cabeza. No me pude defender, según me dijo un amigo, que el último golpe fue en la cabeza, en ese momento quedé inconsciente y me desperté en el hospital Páterson. Las amenazas que me había realizado a la mañana, la cumplió horas más tarde con la pareja que tiene, que no es de aquí de Santa Clara, vive en San Pedro”, subrayó el trabajador de prensa

Acotó que en ningún momento le faltó el respeto a esa mujer, “si yo lo hubiese hecho, conociendo la gente como es ella de altanera, seguramente me hubiera gritado, cacheteado, pero no lo hizo, porque yo no le falté el respeto, no es verdad de lo que me acusa. Ella es la que vino a decirme que deje de sacar foto o que la iba a pasar mal. Eso está en la denuncia y es lo que publiqué, que horas más tarde, cumplió con las amenazas”.

Explicó que lamentablemente, nadie pudo realizar la denuncia sobre lo que le pasó, porque vive solamente con su tío que es discapacitado, está en una silla de ruedas, y al recibir la noticia sufrió la suba de la presión. “Cuando desperté, el doctor me preguntó que es lo que me había pasado y le comenté todo, me envió a la casa y luego vino la policía a tomarme la denuncia. Me molestó la acusación que ella hace. Hizo una denuncia de antemano cuando yo estaba inconsciente, donde habla de acoso y de falta de respeto, cuando no fue así. Eso quiero aclarar, jamás incurrí en una falta de respeto y mucho menos de acoso o agresión verbal”, finalizó.

El hecho

Poco antes de las 19, del martes, la policía tomó conocimiento de una brutal agresión que se perpetraba sobre la avenida principal Juan José Castro, y al llegar al lugar, encontró a persona de sexo masculino, identificado como Feliciano Herrera, quien estaba tirado, con pérdida de conocimiento sobre la platabanda. Vecinos, sindicaron al agresor, identificado como José B., domiciliado en barrio Sarmiento de san pedro de Jujuy, quien en ese momento se daba a la fuga, en dirección del barrio Luján. Tras una persecución, la policía logró la aprehensión del sujeto, quien quedó tras las rejas, a disposición de la justicia. En tanto que la víctima, fue traslada de urgencia al hospital Guillermo Páterson donde quedó internada.

El ayudante fiscal de turno, dispuso que se actúe informativamente, se solicite el informe médico y se proceda a recepcionar la correspondiente denuncia a la víctima.

Las actuaciones están a cargo de la Seccional 28 de Santa Clara con la participación del ayudante fiscal Agustín Jarma.