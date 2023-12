Preocupa que la tasa de VIH en Jujuy duplique a la media nacional

Según datos nacionales, el 99 % de los casos en varones y el 98 % en mujeres, se da por prácticas sexuales sin protección.

Durante las acciones de difusión, prevención y testeo de VIH se expresó la preocupación por la cantidad de casos que registra la provincia, donde hay una incidencia de 24,6 cada 100 mil habitantes, cifra que supera la media nacional de 12,2. En lo que va del 2023 ya se registraron 248 casos de los cuáles 171 son varones, según datos aportados por el Ministerio de Salud a la Asociación civil de Promoción para la Salud de Jujuy.

"Estamos en una situación muy particular y una situación de alerta. Es decir que la provincia de Jujuy duplica la media de la tasa nacional que es de 12.2 por cada 100.000 habitantes y nosotros estamos en 24.6, en cuanto a la incidencia de casos notificados hasta diciembre del 2022", explicó Carlos Márquez, docente e investigador de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) e integrante de la Asociación civil de Promoción para la Salud de Jujuy.

Se basó en el Boletín Epidemiológico Nº 40 que emitió el Ministerio de Salud de la Nación y detalló que esto da cuenta de algo que ya viene sucediendo en los años anteriores. "Además de tener alto índice para VIH la provincia lo tiene para sífilis, que en algunos sectores hasta llega a triplicar la media nacional", agregó.

Planteó que con esto se puede tener una doble interpretación, por un lado considerar que se está logrando detectar a las personas, y por otro que está sucediendo lo que ya alerta el Ministerio de Salud de la Nación, detecciones tardías, encontradas cuando están en etapas avanzadas de infección, en estado de enfermedad.

Recordó que entre las actividades recientes hicieron una presentación en la Legislatura de los datos epidemiológicos nacionales y provinciales provistos por las autoridades de Sanidad Provincial, que no tuvo eco, y eso se sumaría a que hay pocos médicos y no hay referente provincial de VIH designado desde hace dos años. No obstante, destacó que los equipos están trabajando fuertemente para la prevención, asesoramiento, prevención temprana y oportuna de las personas.

"Cuando revisamos los datos de este 2023, de enero a octubre, que nos ha provisto el Ministerio de Salud provincial, tenemos 248 que fueron confirmados a la Dirección nacional, 171 es de la población masculina. Es población joven, de entre 20 y 45 años", precisó Márquez. La mayoría está en el departamento Manuel Belgrano, por ser el más poblado, luego El Carmen donde la población más afectada es la de Perico, luego San Pedro de Jujuy, Palpalá y Libertador General San Martín, en casos notificados. Dijo que la Dirección Nacional hizo hincapié en adultos mayores, de más de 60 años, porque viene en aumento en el último quinquenio no solo con VIH sino con sífilis.

"Es una gran preocupación esta situación. En Jujuy seguimos sin tener referente provincial, algo muy doloroso para las organizaciones que trabajamos la temática", afirmó. Dijo que cuando se sancionó y reglamentó la Ley Nacional en el 2022 hubo presentaciones en la Cámara de Diputados de la provincia, pese a que con el artículo 4 "de orden público" no necesita una adhesión para entrar en funcionamiento, pero requería apoyo para que se trabaje en forma intersectorial e interministerial. "La ley tiene varios artículos que desde los ministerios se tienen que trabajar, ya no todo queda en manos del sistema de salud", explicó y precisó que hay artículos específicos para los ministerios de Trabajo, Educación, Desarrollo Social, Justicia y Seguridad Social pero aseguró que ni los pedidos de reunión ni las presentaciones avanzaron.

Además planteó que el Ministerio de Salud no logró trabajar desde los dos ejes que marca la ley, la prevención combinada y la atención integral, ya que se necesita trabajar cada servicio y los programas nacionales como el de vacunación, acceso a métodos anticonceptivos, profilaxis pre y post exposición, entre otras.

Destacó que de igual manera trabajaron los 37 Centros de Atención, Asesoramiento y Testeo en VIH y otras infecciones de transmisión sexual (Cepat). También destacó que son pocos los especialistas, seis infectólogos y un hepatólogo en el sistema público, que aseguró satura a los profesionales y pacientes.

Por la semana conmemorativa del Día Internacional de Respuesta al VIH (Sida) que iniciaron desde la Asociación Civil de Promoción para la Salud de Jujuy, única entidad y organización que está dentro de la Comisión Nacional de VIH, hepatitis y tuberculosis en el Ministerio de Salud de la Nación, se hicieron varias actividades de información y testeos. Juan Carlos Márquez aseguró que prevén continuar trabajando hasta la Noche de los Testeos, en enero.

En Argentina son más de 140 mil las personas con VIH



Según datos del Boletín Nacional, se estima que en la Argentina son más de 140 mil las personas con VIH, aunque un 13% de ellas lo desconoce. En la actualidad, el 68% de las personas que conoce su diagnóstico se atiende en el subsistema público de salud y más de 65 mil se encuentran en tratamiento antirretroviral en el mismo.

El VIH en Argentina es una epidemia concentrada con prevalencias mayores al promedio en algunos grupos clave, como las mujeres trans, los varones que tienen sexo con otros varones y los trabajadores sexuales.

Por año se notifican un promedio 5.300 nuevos casos, diagnosticándose un 68,4% de varones cisgénero (CIS) con VIH con una media de edad de 32 años, mientras que las mujeres CIS representan el 30,4% con una media de 35 años. La tasa de mortalidad por patologías asociadas al VIH, si bien tuvo importantes cambios en los últimos 10 años, continúa en descenso y llegaba a 2,8 cada 100 mil habitantes en 2021.

La principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin protección (99%). Entre los varones CIS, el 66 % se infecta durante prácticas sexuales con otros varones y el 32 % durante relaciones sexuales con mujeres CIS.

A un año de la reglamentación de la Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis, éste año quedó conformada la Comisión Nacional de Respuesta al VIH integrada de manera interministerial e intersectorial por representantes de organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones y otros.