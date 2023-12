Ingenio Ledesma: los azucareros piden un bono de $300 mil

Estaría destinado a la totalidad de los obreros, sin distinguir si se encuentran con corte de ficha o no.

Trabajadores nucleados en el sindicato de Azucareros de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (Soeail) solicitaron este lunes el pago de $300.000 como bono de fin de año para todos los operarios de la agroindustria más grande en la provincia de Jujuy.



El secretario general del Soeail, Vicente Bande, indicó que se requirió a las autoridades de la empresa Ledesma que “afronte el pago de un bono de fin de año de 300 mil pesos, destinado a la totalidad de los obreros del azúcar, sin distinguir si se encuentran con corte de ficha o no al momento de efectivizarse el pago”.



A través de un comunicado, Bande sostuvo que en 2023 “los trabajadores han demostrado una dedicación excepcional, superando obstáculos y trabajando incansablemente para mantener los estándares de calidad y productividad que caracterizan al azúcar que produce el Ledesma”.



Por otra parte, consideró que no se puede “pasar por alto las difíciles condiciones económicas que enfrentan los trabajadores”, a lo que agregó que “el alto índice de inflación que ha afectado a nuestro país ha impactado directamente en el poder adquisitivo de los obreros y el aumento en el costo de la canasta básica ha creado una presión financiera adicional para sus familias".



Desde el sindicato también destacaron que, en vista de estas circunstancias, se solicitó que se ponga a consideración el pago del bono.



“Su aceptación y posterior pago seguramente sería visto, no solo como un reconocimiento justo del esfuerzo y compromiso de los trabajadores, sino que también contribuiría significativamente a aliviar las dificultades económicas que enfrentan”, añadió Bande.



Finalmente apeló al “entendimiento de la empresa Ledesma, dada la importancia y el valor de sus obreros, considerará positivamente la solicitud con la atención que merece”.