Gimnasia y Esgrima se instala en Buenos Aires hoy

Gimnasia y Esgrima listo para afrontar otra final. Mañana desde las 15 visita a Tristán Suárez en Buenos Aires sabiendo que debe sumar los tres puntos para mantener viva la ilusión de entrar al Reducido.

Con el equipo prácticamente confirmado, la delegación parte hoy rumbo a Buenos Aires vía área. Allá quedará concentrado expectante y con buenos ánimos en alza luego de la última victoria ante el puntero Chacarita.

Justamente, ante el "funebrero" se jugó como una final y mañana será otra "tenemos en claro que nos queda y lo que debemos hacer, luchamos por entrar al Reducido y para nosotros son todas finales", le dijo a El Tribuno de Jujuy Emiliano Endrizzi.

El lateral del "lobo" se refirió a los partidos y las sorpresas que se pueden dar en un torneo que cualquiera le gana a cualquiera, por eso no se debe confiar en las posiciones de la tabla "si vamos por diferencia de tabla, muchas veces con varios equipos nos pasó que estaban más arriba y tuvimos todo para ganar, con Maipú, con Independiente de Mendoza, merecíamos más, pero el fútbol no se trata de merecimientos sino con hechos", opinó.

Endrizzi contó que "disfrutamos una semana muy positiva, estamos con los ánimos en alza, el equipo nunca bajo los brazos, siempre se brindó al ciento por ciento y con Tristán Suárez va a ser igual, salir con la misma actitud y la idea de volver con los tres puntos".

El lateral de Gimnasia remarcó: "Va a ser una final para nosotros como para ellos también porque los dos estamos peleando cosas importantes, ellos la zona baja y nosotros por entrar al Reducido".

Y si bien sabe que no se debe "llorar sobre la leche derramada", hace una autocrítica y destaca que "nosotros sabemos que tuvimos una racha muy negativa donde no podemos salir, después se salió, estamos todos ilusionados con poder entrar", al tiempo que agregó "son todas finales para nosotros, seguimos confiando, creemos, venimos de hacer un gran trabajo ante el puntero, los once y los que ingresan desde el banco".

Por ello dijo que meterse al Reducido "exclusivamente depende de nosotros, sabemos que somos un gran grupo, muy buenos jugadores, trabajamos muy viene en la semana para llegar al ciento por ciento al partido y como dije, queda pura y exclusivamente en nosotros", finalizó Emiliano Endrizzi.