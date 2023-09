Defensores La Merced es campeón del Apertura

El primer equipo de Defensores la Merced, se quedó con el Torneo Apertura División Femenino, que hace disputar la Liga del Ramal, al derrotar por penales a Atlético Providencia por 4 a 3. El partido finalizó 2 a 2, por lo que tuvieron que resolverlo a través de los penales. El conjunto de Defensores, arranca el Torneo Clausura con el 50% en el bolsillo.

El partido se disputó en el reducto del acceso norte, donde un diezmado Providencia, contó con solo 10 jugadoras, ya que el resto por razones laborales no pudo ser de la partida y por ende no tenía a nadie en el banco. En tanto Defensores La Merced, llegó con todas las pilas cargadas y dispuesta a sumar. El partido de ida que se jugó en la cancha de Parapetí finalizó 1 a 1, por lo que ambos equipos no llegaban con alguna ventaja.

Defensores salió mejor parado, manejó mejor la pelota y tuvo claras llegadas y fue cuando promediaban los 16' del primer tiempo, cuando Margarita Colque, de primera, le largó una pelota llovida a la golera de Providencia decretando la apertura del marcador. Animadas por el triunfo parcial, Defensores, continuó presionando, arrimando peligro y a los 25, nuevamente, la verdugo de la tarde, la habilidosa capitana de La Merced, aumentó la diferencia poniendo a su equipo 2 a 0. Providencia no se quedó y ahí nomás, de vuelta, segundos después de los 27’ apareció Juliana Cavanna de primera, para achicar la diferencia. Con esta victoria parcial se fueron al descanso.

En la etapa complementaria, Defensores entró un tanto relajado, lo que fue aprovechado por Providencia que se adueñó de la pelota, tuvo mejor manejo y a los 18, nuevamente Juliana Cavanna con un golazo, puso paridad en el marcador. Con ese resultado fueron a definir por penales. Para Atlético Providencia convirtieron, Verónica Ledezma, Fernanda Medina y María Reinoso y la arquera le atajó el tiro a Carolina Aguilera y Juliana Cavanna. En tanto que para Defensores La Merced, convirtieron Margarita Colque, Fiorella Heredia, Mariana Flores y Cintia López y la arquera le contuvo el tiro a Ángela González.