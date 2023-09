"Esta temporada de 'La rueda del tiempo' es más oscura y emocional"

El 1 de septiembre, los fanáticos de "La rueda del tiempo" celebraron el esperado estreno de su segunda temporada en Amazon Prime Video. Esta exitosa serie de fantasía, basada en las novelas de Robert Jordan, transporta a los espectadores a un mundo lleno de misterios, magia y desafíos épicos. Los personajes enfrentan peligros cada vez mayores, y nuevos elementos del universo de Jordan se entrelazan en la trama, prometiendo una experiencia audiovisual inolvidable. Y antes de que la SAG Aftra Huelgas agitaran la industria del entretenimiento, tuvimos el honor de adentrarnos en este emocionante universo a través de una entrevista con una de sus estrellas, Madeleine Madden. Su interpretación de Egwene Al'Vere la ha convertido en una figura destacada en la televisión actual.

¿Qué aspectos del universo de "La Rueda del Tiempo" la atrajo inicialmente y qué significa para interpretar a Egwene Al'Vere?

Lo que más me gusta del universo de "La rueda del tiempo" es que los personajes que forman el núcleo de esta historia son muy humanos y reales, a pesar de estar en el centro de un mundo épico y fantástico. Ha sido un gran honor interpretar a Egwene, alguien con quien he crecido y de quien he aprendido mucho; madurar con ella ha sido un gran honor.

Actuar en el género de la fantasía a menudo implica enfrentarse a desafíos únicos. ¿Qué es lo que más disfruta de trabajar en este tipo de entorno creativo?

Es, sinceramente, un sueño. Quiero decir que las posibilidades son ilimitadas y siempre hay mucho en juego, así que como actor puedes expresar muchas cosas, incluso las acrobacias, ya sabes, actividades físicas como canalizar o montar a caballo, que ha sido uno de los aspectos más destacados de este trabajo, poder aprender a montar a caballo. Todas esas cosas son posibles y he sido un gran fan de la fantasía toda mi vida, así que formar parte de una serie como ésta es un sueño hecho realidad.

MADELEINE MADDEN

¿Cómo se siente acerca de la forma en que la serie aborda la diversidad y cómo espera que esto influya en la industria del entretenimiento en el futuro?

La forma en que Robert Jordan se dirige a los diversos pueblos en "La rueda del tiempo" me parece realmente sofisticada. Es un no acontecimiento, que creo que es lo que más me atrae, en el sentido de que es algo que todo el mundo aprecia y entiende. Creo que la actitud de la gente es realmente inspiradora en el mundo de "La rueda del tiempo" y ojalá lleguemos a un día en el que la diversidad de la gente en los espectáculos y en los puestos de poder sea también un hecho y forme parte de la vida normal.

Las relaciones y amistades entre los personajes son un elemento central en la serie. ¿Cómo describiría las conexiones entre los protagonistas en esta temporada?

Las amistades de nuestros personajes son lo que les une, lo que les afianza y les recuerda lo que hay de bueno en el mundo y lo que merece la pena proteger. Encontramos a nuestros héroes separados unos de otros y sus relaciones están bastante fracturadas. Luchan contra el aislamiento y la soledad y todo lo que hacen es por los demás y para volver a estar juntos. Así que sus amistades y su lealtad es lo que las mantiene en el centro de lo que son.

Egwene enfrenta desafíos personales en esta temporada. ¿Puede compartir cómo aborda estos desafíos y cómo afectan su desarrollo como personaje?

Egwene atraviesa una crisis de confianza y pérdida de identidad. Está lidiando con el dolor de perder a Rand, el dolor de perder la inocencia, lo que fue y lo que podría haber sido. Creo que la forma en que lo afronta es llevándolo en su trabajo. La única persona que tiene cerca es Nynaeve, que una vez fue, ya sabes, su mentora y un pilar de fuerza y apoyo, y ahora que esa relación se ha roto, creo que se siente realmente perdida en la Torre Blanca, que no ha sido lo que ella esperaba. Y creo que sus gafas de color de rosa se están cayendo y está viendo cómo es el mundo en realidad.

UNA DE LAS ESCENAS | DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE ESTA EXITOSA SERIE DE AMAZONE PRIME

¿Qué mensaje o consejo le daría a los espectadores antes de sumergirse en la segunda temporada?

Creo que es importante saber lo que está en juego. Obviamente, es importante saber quién es el dragón renacido. Es algo sin importancia. Pero creo que lo realmente importante es saber la importancia que tiene cada héroe y cada personaje, el papel que desempeñan en la vida de los demás. En última instancia, eso es lo que les une, lo que les recuerda por qué merece la pena luchar. Y también creo que saber que la serie tiene un tono más oscuro y que nos sentimos más con los personajes y con lo que están pasando.

Por último, ¿Cómo aborda las escenas complejas en la serie?

Creo que mi forma de afrontar a veces estas escenas tan intensas y pesadas es riéndome y disfrutando. Creo que es muy importante divertirse cuando se puede porque lo que hacemos puede ser bastante difícil a veces.. íEspero que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciendo la serie!.