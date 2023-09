Patricia Bullrich llegará al balotaje, sostuvo Raúl Jorge

El intendente capitalino Raúl Jorge sostuvo que la candidata presidencial de Juntos por el cambio, Patricia Bullrich, es la única postulante que tiene la seriedad como "para proponernos un país que salga ordenadamente de esta tremenda crisis". Es más, aseguró que llegará al balotaje enfrentando ya sea al oficialismo o a la "fuerza emergente que promete ser mágica, pero que no tiene un realismo sustentable como la de Javier Milei".

En una entrevista con El Tribuno de Jujuy, Jorge destacó dos aspectos fundamentales de la propuesta de Bullrich vinculados con la economía y la seguridad. "Me encanta esa decisión que toma ella de incorporarlo a Melconian para ver la parte económica, un economista con una seriedad y una trayectoria y una energía" para producir los cambios posibles, "sin buscar transformaciones mágicas".

Agregó que "Patricia va a trabajar con mucha firmeza en el tema de la seguridad y la lucha franca contra el narcotráfico, con conceptos que ya manejó" cuando era ministra del expresidente Mauricio Macri. Enfatizó que ella sabrá conducir a las fuerzas de seguridad para que se comprometan a combatir el flagelo de las drogas y en ese sentido lamentó que nos hayamos convertido en "un país de cocinas de todo tipo de drogas, con tanta corrupción, con tanta entrada a ciudades importantes que nos hace ver un problema muy serio, donde se plantea una lucha muy grande".

Jorge dijo que en las recientes elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) apoyó la fórmula de Horario Rodríguez Larreta y Gerardo Morales porque "ellos de alguna manera sintetizaban la experiencia de gestión, uno en una ciudad y el otro en un gobierno provincial que parecía inviable y que tenía resultados tan prácticos y favorables que hacían una fórmula muy potente. La gente optó por la fórmula de Patricia Bullrich, que es una amiga, a la cual respeto y quiero mucho. Ella conforma hoy la fórmula nuestra por la que trabajamos y pretendemos que gobierne el país, en una elección difícil, muy pareja, coincidente con esta visión de que hoy el electorado está dividido en tercios y que aparece una figura emergente como Javier Milei que está significando una cuestión disruptiva en lo que era el esquema tradicional del país y donde justamente en estos tramos se está definiendo el futuro, no solo el rumbo del país, sino también el futuro de la provincia, del municipio", advirtió.

En ese marco expresó que tanto en Bullrich como en Massa "hay un respeto institucional y una continuidad de lo que significan la división de poderes y la república. La posibilidad que tengamos un presidente como Milei pone en serio riesgo los planos institucionales, los planos políticos y muchas cuestiones que tienen que ver con una visión muy parcializada de lo que son las legislaturas, los congresos, el debate que se tiene que dar en cada momento siendo minoría como le va a tocar a él si llega a ocurrir eso. Tengo plena confianza de que va a haber un voto reflexivo en este último tiempo, donde es muy necesario el diálogo familiar", enfatizó.

"No quiero llegar a la alegoría que hace Aníbal Fernández de hablar de baños de sangre y esas cosas, pero si me parece que va a haber alta conflictividad para poder encauzar un país que tiene instituciones, que tiene sindicatos, que tiene voces con un poder relativo, con los cuales hay que dialogar para cualquier cambio. El diálogo se tiene que dar democráticamente, como corresponde. Me parece que vienen tiempos en los cuales es importante la comunicación y que fundamentalmente este contagio que tienen las nuevas generaciones acerca de la visión de que todo se va a cambiar desde un discurso disruptivo y a veces violento, esta expresión tan horrorosa de la moto sierra y otras que después de tanta sangre, tantos desaparecidos, tantas luchas fratricidas que existieron y tantas muertes, volver a proponer métodos violentos no ayuda a la construcción de un país", reflexionó.

Me siento con vitalidad

En la entrevista con este diario Jorge también habló de sus aspiraciones políticas. "Me siento con mucha vitalidad, quiero seguir trabajando en política y justamente es lo que he definido como una línea de conducta partidaria, nunca se me cruzó por la cabeza a pesar de que he tenido muchos ofrecimientos, de armar estructuras propias; yo no tengo fundaciones, siempre estuve referido al partido y a una mesa de conducción que en muchos momentos fue muy generosa conmigo", remarcó. A principios de año Jorge era candidato puesto a suceder a Gerardo Morales en la Gobernación, pero las autoridades partidarias resolvieron avanzar con la candidatura de Carlos Sadir, quien tuvo una gran performance. Mucho se especuló en aquel momento sobre si este hecho pudiera haber rescindido la relación entre ambos y a una pregunta de este diario Raúl Jorge respondió que a Sadir lo consideraba un hermano.

Agregó además que le encantaba el trabajo que tenía como intendente y aseguró que tiene "mucha predisposición" de acompañar a Sadir en este nuevo desafío y "fundamentalmente a relanzar el proyecto del municipio. Viene una agenda transformadora para los desafíos del futuro como el cambio climático, la resiliencia de las ciudades, la digitalización de todo el aparato burocrático", anticipó.

Su cable a tierra

Cuando habla de su esposa, Lilia Esther Marchino, se le ilumina el rostro. "Es mi cable a tierra", asegura Raúl Jorge y recuerda la historia de amor que comenzaron a escribir hace cuarenta años en Córdoba, donde ambos estudiaban arquitectura. "Estuvimos siete años de novios. Tengo una vida con ella, estudiamos juntos, nos recibimos el mismo día", menciona. A los quince días de recibido de arquitecto le anunció que debía volver a Jujuy para buscar un empleo porque los ingresos de la familia se destinaban a la salud de su madre. Entonces decidieron casarse porque no iban a soportar la distancia. Tuvieron dos hijos, una mujer que le dio dos nietos y un varón que pronto será papá.