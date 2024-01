Siembran dudas sobre el hallazgo de una joven sin vida

La hermana de Julieta Siles, una joven de 20 años hallada muerta en una calle de la localidad salteña de General Güemes, hecho por el que detuvieron como sospechoso a un camionero, dijo que "hay muchas cosas que no cierran" y que "han querido esconder lo que pasó".

"No tengo certezas de lo que pasó, hay muchas cosas que no cierran. Ella no tenía ninguna enfermedad de base como para que le dé un paro. Y a dónde fue a morir es muy raro, el lugar es un descampado. Son situaciones que no puedo armar el rompecabezas. Encontrarla muerta, dada vuelta, sin respirar y en un descampado metido en un barrio es muy raro. Han querido esconder lo que pasó", aseguró Gabriela Siles.

Es que si bien en un primer momento se había indicado que su hermana presentaba una puñalada, la autopsia reveló ayer que "el cuerpo no presentaba signos externos evidentes de violencia", por lo que se realizarán estudios complementarios para determinar la causa y la data del deceso.

"Hubo muchas difusiones, mentiras y cosas que no son verdades. Es súper difícil el momento, está todo en investigación. Que el resultado de la autopsia fue por arritmia es mentira. Yo soy médica, lo que se comunicó parece ser un certificado de defunción y nos lo dieron antes de que se haga la autopsia. De la fiscalía no tenemos un informe de la autopsia. Nos citaron para informarnos al respecto", indicó.

Gabriela añadió que "a Juli la identificaron por unos tatuajes" y que aún "no hay informe toxicológico ni nada", por lo que sostuvo que como están "shockeados" no quisieron "indagar tanto".

La hermana recordó que en la casa de Maximiliano Comiglio, único detenido por el caso, "encontraron el celular de Juli" y que por eso lo apresaron.

"Juli salió de su casa el sábado a las 21. Desde que salió nos seguíamos escribiendo. Se iba a encontrar a las 12 con él. A las 4 ella me escribió que estaba en una plaza con amigos y de ahí no contestó nunca más. El teléfono lo encontraron en la casa de Comiglio. Él nunca reconoció eso", aseguró.

La mujer agregó que fue "un abandono de persona, la dejaron morir sola y la tiraron por ahí".

En este marco, familiares y amigos realizaron a "una marcha por ella, para que no pase de nuevo y se aclare este caso".

"Que se haga justicia para que las personas que estuvieron con ella y la dejaron morir, se hagan cargo. No se termina de ver bien la realidad", afirmó la hermana y agregó: "Vamos a pelear por este caso para que no haya otra Julieta. Para que no haya otro caso así. Yo creo que están involucradas las drogas, esa familia consume drogas. Se habla mucho de ellos".

"Con ella me llevaba bien, era mi hermana mas chiquita , consentida, amada, me la llevaba a Salta los fines de semana, siempre estábamos juntas", expresó.

La investigación comenzó el domingo por la tarde, pasadas las 18.30, cuando residentes del barrio Tabacalero de la mencionada ciudad, ubicada a 58 kilómetros de la capital provincial, alertaron al Sistema de Emergencias 911 que había una mujer gravemente herida en las adyacencias a una vivienda en construcción.

A continuación, acudieron al lugar personal policial y una ambulancia, que constataron el fallecimiento de Siles.

Inicialmente, los médicos que atendieron a la víctima señalaron que presentaba una presunta herida de arma blanca y un traumatismo encéfalo craneano.

En ese contexto, intervino en la investigación el fiscal penal Gabriel González, interino en la Unidad de Femicidios en feria, quien se hizo presente en el lugar del hallazgo y coordinó las tareas de rigor del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas (Ugap).

Por otro lado, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la realización de la autopsia.

El fiscal González señaló, a través de un comunicado, que "el informe preliminar de autopsia realizada reveló que el cuerpo no presentaba lesiones externas que evidencien signos de violencia y que el deceso se habría producido por arritmia, insuficiencia cardiorrespiratoria y muerte súbita".

También explicó que "se solicitaron, además, estudios complementarios tales como anatomopatológicos y toxicológicos para determinar de forma fehaciente la causa y data del fallecimiento".

En el comunicado añadieron que "se encuentra en calidad de detenido un hombre mayor de edad, sospechoso de alguna participación en el hecho".

El sospechoso es camionero y sería quien acompañó a Siles durante sus últimas horas de vida.