Cambio de jefatura en el Escuadrón 21 La Quiaca

Hubo cambio de jefatura en el Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional La Quiaca.

Asumió como nuevo jefe comandante principal Carlos Anselmo Rodríguez en reemplazo del comandante principal Víctor Manuel Alcoba que pasará a cumplir funciones en otra unidad del país, más precisamente la provincia de Chaco.

En el acto de posesión del nuevo comandante, en primer lugar, hizo su ingreso la Bandera de ceremonias y luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional.

Al frente del acto estuvo el comandante principal Carlos Alberto Zdunek, jefe de la Agrupación IX Jujuy, acompañado por el segundo jefe de la Agrupación comandante principal Omar Raúl Mareco.

Junto autoridades municipales, aduana, consulares, también asistieron referentes de instituciones locales y demás invitados especiales.

JEFES AGRUPACION NOVENA

A continuación, el cura párroco Carlos Halcón tuvo a su cargo la invocación religiosa, y bendijo a quien estuvo al frente de la unidad quiaqueña, como así también su sucesor."Imploramos tu bendición tanto al personal saliente, como gran espíritu de servicio al entrante y la nueva tarea que se le encomienda al servicio de la patria, bendice a la familia de estos gendarmes que junto con ellos asumen los esfuerzos del trabajo en gendarmería”, dijo.Luego se procedió a dar lectura a la trayectoria institucional del comandante Alcoba y Rodríguez.Posteriormente, el comandante principal Carlos Alberto Zdunek tomó juramento de fidelidad y respeto a la Constitución Nacional al flamante comandante, posesionando de esta manera a Carlos Anselmo Rodríguez como nuevo responsable de la unidad en la frontera norte del país.Después se entregó la banderola de honor que acompañó la labor desplegada por Alcoba que arribó en noviembre del año 2022 a La Quiaca.

TROPAS FORMADAS

También hubo palabras de despedida por parte de Víctor Alcoba. "No es un acto más, sino una despedida, donde veo reflejado en el cambio de jefatura, el desarrollo que lleve a cabo durante estos dos años de mi gestión. Acompañado por todo el personal formado acá y los que están en la ruta dando cumplimiento a las directivas que vienen desde la Dirección Nacional de Gendarmería”.Por último expresó, “esta unidad fue destacada a nivel nacional, ese reconocimiento es de cada de ustedes que presto servicio en los diferentes lugares donde estuvimos presentes, quiero agradecer a todas las autoridades presentes los logros que hemos alcanzado, hemos sorteado muchos obstáculos para brindarle a la comunidad de La Quiaca un mejor servicio”, finalizó.Para culminar el efectivo Alan Mesa pronunció el decálogo del gendarme. "Tengo el honor de ser gendarme. Soy correcto porque el ejercicio de mi función debe ser irreprochable. Soy enérgico para no ceder en mi cumplimiento de mi responsabilidad. Soy disciplinado porque en la disciplina está fundado el orden y el respeto mutuo. Soy leal, porque sin lealtad no hay hombre de bien. Soy cuidadoso de mis armas y de mi equipo, porque ellas son patrimonio de la Nación confiado a mí. Soy constante centinela para velar por la soberanía nacional, proteger la democracia, el cumplimiento de sus leyes y defender los derechos de todas las personas. Soy presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier lugar del mundo en misión de paz, y mi mayor satisfacción es el deber cumplido. Soy patria, ley y derecho. Soy un gendarme, es decir, soy persona de bien", culminó.