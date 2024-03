Piden no subir a Punta Corral hasta el próximo miércoles

Personal de la Comisión Municipal de Tumbaya con la asistencia de maquinarias de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, prevé hasta mitad de la próxima semana finalizar el acondicionamiento de camino hacia Punta Corral.

El 95% de la planta del personal dividido en tres grupos, está abocado a la exigente tarea en el trayecto que une al pueblo con el santuario de la Virgen de Copacabana, valiéndose de palas y picos.

TEMPRANO, A LAS 6 INICIÓ LA TAREA

AVANCE | CON GRAN ESFUERZO EMPLEADOS MUNICIPALES ACONDICIONAN EL CAMINO A PUNTA CORRAL.

Si bien en el programa litúrgico está fijada que la peregrinación comience el próximo miércoles en la mañana, ya se observa a fieles ascender para reencontrarse con la sagrada imagen a pesar que la comisión municipal recomienda no peregrinar debido al mal estado del camino.

Las tareas iniciadas jornadas atrás, fueron en vano porque las últimas precipitaciones nuevamente provocaron daños debido a la crecida del río que se desplaza por donde se extiende el camino.

Ayer, las cuadrillas retomaron el trabajo junto al comisionado municipal Martín Paz, quien también ayudado de un pico se ocupó de mejorar el estado que presenta.

"No es recomendable que lo peregrinos suban en estos días al santuario, debido a que aún no culminamos los trabajos y las condiciones que presenta el camino no son buenas", aconsejó ayer en la mañana antes de internarse hacia los cerros.

Respecto al puente Bailey (de Vialidad Nacional) que anualmente se ubica sobre uno de los brazos del río Grande antes de acceder a la ruta 9, "tal como se informó el viernes, no contaremos con el este año", afirmó.

En consecuencia, "estamos limpiando el sector por donde los peregrinos accedan a la pasarela (ubicada próxima a la quebrada de Huajra hacia el sur del pueblo), habilitada únicamente para peatones".

Aclaró que el viernes "observamos que varios vehículos la utilizan y eso es muy peligroso, debido a que puede ceder", por lo que consideró necesario la ubicación de un efectivo de la Policía "que se ocupe de controlar y restrinja el paso".

Desde Tumbaya hasta el primer calvario se prevé que entre el martes y miércoles finalicen los trabajos de refacción, desde el segundo hasta el tercer calvario ya se mejoró un 30% del camino empleándose únicamente picos y palas, lo que exige un mayor esfuerzo al personal municipal que trabaja contra reloj.