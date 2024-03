Boca perdió con Flamengo y es subcampeón de la Copa Libertadores Sub 20

Boca perdió este domingo por 2 a 1 con Flamengo de Brasil, en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, en Uruguay, por la final de la Copa Libertadores Sub-20, por lo que se quedó con el subcampeonato.

El Xeneize comenzó en ventaja por un gol de Ignacio Rodríguez de cabeza a los 4 minutos del primer tiempo, pero los dirigidos por Silvio Rudman no pudieron sostener el resultado y el elenco brasileño lo dio vuelta con los tantos de Shola, a los 23 de la misma etapa, y de Lloran a segundos del descanso.

Con la presencia del presidente Juan Román Riquelme en el estadio, Boca no pudo cosechar el bicampeonato en un encuentro que tuvo como polémica principal un notorio planchazo de Lucyan sobre Jerónimo Campos que no fue sancionado ni con falta, dado que el juez no vio la infracción ni fue llamado por el VAR.