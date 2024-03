La maleza invade Alto Comedero

En Alto Comedero los terrenos baldíos, espacios verdes y pasajes invadidos por la maleza generan criaderos de toda clase de alimañas.

Esta situación genera una gran preocupación a los vecinos residentes en el populoso sector capitalino, cuyas mascotas han sido blanco de picaduras de víboras. En ese marco solicitaron la puesta en marcha, de forma urgente, de un operativo de desmalezado.

TRES METROS DE ALTURA | EL VECINO JUAN REVUELTA PIDIÓ QUE SE LIMPIE EL ESPACIO

JUNTO A SU PERRITO COVI

En el barrio Adep un perro fue atacado por una yarará. Juan Revuelta comentó a El Tribuno de Jujuy el angustiante momento que vivió junto a su perrito. Últimamente, por los intensos calores, sale por la noche a la vereda de su domicilio con su perrito Covi. Recientemente cuando su mascota estaba olfateando "el pasto de la vereda como suele hacer siempre" comenzó a aullar de dolor. Al acercarse vio una víbora enroscada. "Al ver la víbora supuse que le había mordido a Covi, entré a verlo y efectivamente le había mordido la parte de arriba del ojo, fue ahí cuando saqué algo para matarla y obviamente ya no estaba en ese lugar; estaba en la puerta de mi cochera y ahí fue donde la maté", relató el joven.

14 HECTÁREAS | ESPACIO VERDE INVADIDO POR LOS YUYOS

BARRIO REMANENTE | LAS CASAS CASI NO SE VEN POR LOS MATORRALES.

Revuelta afirmó que la víbora salió de los terrenos baldíos que se encuentran al frente de su casa, donde la maleza supera los 3 metros de altura. Dichos terrenos son privados y según el vecino, su dueño hace caso omiso a las intimaciones que hace la comuna para que limpie el lugar. "Él sabe bien sobre las notificaciones que se enviaron, este señor es terco y no quiere dar abrazo a torcer con estos terrenos que lamentablemente los tiene hace más de veinte años abandonados, la municipalidad tampoco puede hacer algo ya que es un terreno privado", agregó.

GATO ATACADO POR UNA YARARÁ

Volviendo al tema del incidente que vivió con su amigo perruno, sostuvo que "la pasé re mal, encima justo eran las nueve de la noche, y en ese horario ya no hay veterinarios abiertos. Estaba desesperado, no sabía qué hacer por suerte una vecina me dio una mano y conseguí veterinario y le pudieron colocar el antídoto junto con el suero, porque si no estaría muerto mi perrito, yo lo considero como un humano más dentro de mi familia y me bronca que este hombre no se haga cargo de sus terrenos".

Alrededor del baldío, más precisamente en una esquina de estos terrenos, se encuentra ubicada una parada de colectivos. El lugar se encuentra rodeado de maleza con una altura de más de tres metros. En ese lugar los vecinos esperan el colectivo muy temprano como también por la noche, no cuenta con mucha iluminación, y corren el riesgo de ser picados por alguna víbora, alacrán u otra alimaña.

El edificio de la escuela 455 está al frente, y los alumnos, padres y maestros transitan por allí a diario. "Pasa muchísima gente, la verdad que es un peligro para las criaturas, son niños que a veces pasan solos para ir a la escuela, los abuelos que salen a caminar en fin aquí todas las personas corren riesgo y eso no lo ve este señor", remarcó Revuelta.

Agregó que todos los vecinos están cansados de esta lamentable situación por la que atraviesan cada verano y esperan que el propietario tome conciencia de lo que genera tener el lugar abandonado y sin mantenimiento. "Estaría bueno que las autoridades se hagan cargo de esta situación y hagan entrar en razón a esta persona, aquí corremos riesgo todos no esperemos que pase a mayores", sostuvo al concluir.

Las Marías

En el barrio Las Marías, de Alto comedero, una peligrosa yarará tiene en vilo a los vecinos. Ya atacó a una mascota, señalaron al precisar que fue un gatito que estaba en el espacio verde ubicado sobre la calle 333. Agregaron que no pudieron atraparla porque rápidamente "se metió en la maleza".

Consultados por nuestro diario, los residentes en la zona manifestaron que ellos se hacen cargo de desmalezar, ya que no cuentan con el apoyo comunal. "Pagamos más de 80 mil pesos para cortar el pasto de la plaza y parque así las familias pueden salir tranquilas, pero nuevamente los pastos están altos y no sabemos cómo pagar nuevamente otro servicio", comento una vecina que no quiso dar su nombre por temor a represalias.

En el sector hay muchos lotes baldíos invadidos por la maleza porque sus propietarios no se hacen cargo de mantenerlos limpios, lo que genera la aparición de ratas, alacranes y víboras.

Los vecinos pidieron a las autoridades municipales que les brinden respuestas, ya que en varias oportunidades presentaron notas solicitando el desmalezamiento de la plaza y el parque.