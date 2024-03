Robledo y Chiappero son reconocidos por la Fada

Premio al esfuerzo y capacidad. Los representantes del Club Rey Blanco de Palpalá, Eduardo Robledo y Alfredo Chiappero fueron distinguidos por la Federación Argentina de Ajedrez (Fada). El experimentando instructor y exjugador de Vélez Sarfield recibió el certificado como entrenador nacional de la disciplina y el joven trebejista por el reciente campeón argentino Sub 18.

Robledo ante El Tribuno de Jujuy destacó que "éste es un título de la Federación Argentina como entrenador nacional, es algo esperando por mucho tiempo. Después de la pandemia volvimos con todo y tenemos muchos representantes en Jujuy. Este certificado me avala para gestionar y conseguir un espacio físico para las prácticas para la Academia Rey Blanco", agregando que "actualmente estoy dando clase de manera online, sólo en San Pedro en el Círculo de Ajedrez doy las clases personalizadas de lunes a viernes donde va Cristian (Robledo) y yo, nos turnamos. Los que se quieran sumar a las clases virtuales se pueden comunicar al 3884632297", sostuvo.

Así también se refirió al momento de su alumno diciendo que "para mi es un orgullo que Alfredo (Chiappero) haya conseguido el título de campeón argentino, es una satisfacción para Palpalá y todo Jujuy. Santiago Rojas también representó a San Pedro, pese a todo lo cuesta arriba que se hace viajar por la situación económica, tratamos siempre de llevan la bandera de Jujuy a todos lados", sintetizó.

Por su parte, Chiappero contó que "en febrero estuve en el Cenard (Buenos Aires) donde jugué el Campeonato Nacional en la categoría Sub 18 que se jugó a 6 rondas ahí pude ganar 5 y empatar 1 con lo que me consagré campeón. Hubo cerca de 90 participantes de todo el país y fue bastante difícil porque es la más alta del promocional después viene el Sub 20", acotando que "ésta es la 5º vez que soy campeón nacional, antes en categorías menores, pero esta de Sub 18 tiene un poco más de mérito por la edad me da mayor satisfacción porque me permite ser jugador oficial para las competiciones internacionales", señaló.

En su futuro próximo adelantó que estará "en junio tengo el Panamericano Sub 20 en Chile del 23 al 30, después en julio está el Panamericano Sub 18 en Estados Unidos, luego en octubre y noviembre se juega el Mundial en Florianópolis, Brasil y en diciembre sería el Sudamericano en Uruguay. Hasta mitad de año tengo varios torneos en el país y en Buenos Aires estuve recientemente en una competencia internacional porque estoy cerca de conseguir el segundo título que es de Maestro Fide. La situación no es nada fácil por los viajes por eso una ayuda sería bueno tener".