Cosaro: "Nos tomó de sorpresa la decisión del DT"

Guillermo Cosaro se mostró con evidentes signos de fastidio a la salida del vestuario del 20 de octubre, por la segunda derrota consecutiva y también, por la repentina renuncia de Marcelo Vazquez. "Si digo que influyó en el partido la noticia de serían excusas. No esperábamos para nada la salida del cuerpo técnico, nos tomó por sorpresa. Veremos que pasa a partir de mañana, si hay novedades. Ya nos vamos a enterar si siguen, pero los jugadores quedan y queremos pelear el torneo", remarcó.

El defensor central del "lobo" hizo énfasis en que no influyó la renuncia del DT en el trámite del partido: "Los dos goles nos golpearon, pero no las noticias desde afuera, ni nada de eso. Cuando venís cruzado te pasan estas cosas. Te hacen un gol de rebote, increíble y otro de pelota parada, por una desatención. Lo fuimos a buscar, pero no alcanzó".

El capitán, exTalleres de Córdoba y Unión, entre otros, se refirió al desarrollo del encuentro: "con los dos goles de ellos que encuentran rápido se nos hizo todo cuesta arriba. Lo fuimos a buscar, pero no encontramos los espacios ni las formas. Muchos centros y juego externo, pero sin la claridad necesaria para encontrar un mejor camino. Tuvimos empuje y los llevamos por delante. No nos llegaron nunca en el segundo tiempo, pero no fue suficiente para llevarnos algo".

Por último, Cosaro reveló que tienen una necesidad imperiosa de volver a sumar de a tres: " Nosotros queríamos ganar hoy (por el sábado) para volver a quedar bien posicionados arriba. De esto se sale ganando. No está todo mal. Hay que buscar el lado positivo. Lo positivo es que tenemos un gran plantel para salir adelante".

Números

El viernes, antes de viajar a Buenos Aires pare medirse frente a Tristán Suarez, Marcelo Vázquez comunicó sorpresivamente por redes sociales que el partido ante el "lechero" era el último en el cargo, sin dar mayores explicaciones. Los futbolistas hablaron que les manifestó "un ciclo cumplido". Ayer, recién, las redes sociales de Gimnasia oficializaron la salida del DT medocino.

A fin del torneo pasado, cuando no se cumplió el objetivo de mínima de ingresar al reducido por el segundo ascenso, la CD respaldó en el cargo a Vázquez, quien tenía contrato hasta diciembre de este año.

De parte de la dirigencia se hizo pública la voz del manager Mariano Pasini, en la previa del partido en Ezeiza, revelando que el DT les comunicó la decisión a la dirigencia y futbolistas y que él permanecía en Buenos Aires, junto al presidente Walter Morales, para reunirse con entrenadores.

Marcelo Vázquez asumió al frente del plantel "lobo" en la fecha 22 del torneo pasado, en la derrota por 2 a 1 ante Estudiantes en Buenos Aires. En total dirigió 20 partidos, con 10 derrotas, 9 victorias y un sólo empate, un 46% de eficacia. Como local se hizo fuerte en el 23 de agosto, con el 70% de los puntos en juego. Como visitante la campaña fue pobre, con 10 encuentros, 7 caídas, 2 triunfos y una igualdad, un 23% de eficacia.

Los nombres

La dirigencia de Gimnasia se enfoca por estos días en encontrar al reemplazante del DT Marcelo Vázquez. Los apuntados son Matías Módolo exRiestra y Guillermo Farré exBelgrano de Córdoba.