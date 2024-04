Boca Juniors recupera a Medina ante Estudiantes

Boca Juniors podrá contar con el mediocampista Cristian Medina, que cumplió su fecha de suspensión ante River, para la semifinal de la Copa de la Liga ante Estudiantes de La Plata.

Tras lo que fue la victoria 3-2 en el Superclásico del domingo ante River, el "xeneize" volvió a los entrenamientos ayer para trabajar el duelo del jueves ante Fortaleza de Brasil por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana pero, por sobre todo, analizando qué equipo poner ante los brasileños con la idea de que los titulares jueguen ante Estudiantes de La Plata por la semifinal de la Copa de la Liga que aún no tiene sede, fecha ni horario.

En el arranque de la semana, el cuerpo técnico de Martínez ya cuenta con la certeza de que contará con Cristian Medina para el encuentro ante el "pincha" por el certamen doméstico. El entrenador ex Huracán recupera una pieza fundamental en su esquema y, posiblemente, suplante al joven Jabes Saralegui que fue su reemplazante en el triunfo ante el "millonario" en Córdoba con los goles de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel por duplicado.

El futbolista de 21 años, que se fue expulsado ante Godoy Cruz de Mendoza en la última fecha de la fase regular y por eso no jugó ante River, disputó nueve partidos en la vigente Copa de la Liga y suele ser una fija en el once de Martínez. En esos encuentros, el mediocampista anotó dos goles -uno ante el "millonario" en el estadio "Monumental" de Núñez y otro ante Newell's Old Boys-, y aportó una asistencia.

Con la vuelta de Medina, el entrenador podría volver a sacar a relucir su once de gala en el partido ante Estudiantes que se especula que sea el martes 30 por la noche en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba pero que aún no tiene confirmación.

Qué dijo el VAR

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el audio de la polémica jugada del Superclásico en el que el VAR le anuló un gol a River, cuando el partido se encontraba 1 a 1.

"Su portero alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en su totalidad a la portería. El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta".