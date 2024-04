“Venimos aguantando un enorme deterioro salarial”

Las universidades públicas de todo el país convocaron hoy a una marcha para reclamar por la situación crítica que atraviesan las casas de estudios por la escasez de presupuesto, en contra de las políticas del presidente Javier Milei. Es por eso que referentes del gremio Adiunju realizaron una conferencia de prensa exponiendo las problemáticas del sector e invitaron a toda la comunidad a sumarse a la medida de fuerza que se cumplirá en todo el país.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy se concentrará en la plaza Belgrano desde las 16.30 para luego partir en una gran marcha unificada por el microcentro de la ciudad capital que culminará en la glorieta de la plaza donde realizarán un acto con los sectores convocantes.

Consciente de todo lo que se viene, Eva Arroyo, secretaria adjunta del sindicato, mencionó que "es tan importante valorar la universidad pública, es por eso que todos los sectores gremiales y organizaciones sociales se han adherido a esta convocatoria, esto habla de la magnitud e importancia del derecho a la educación y un Estado presente en educación pública".

Luego agregó que "hay universidades privadas que también se van a adherir a esta marcha".

Lo que sucede es que el presupuesto está divido en dos partes: salarial y funcionamiento. "Lo que se había logrado el mes pasado era un aumento del 70% del funcionamiento, pero no alcanza y en paralelo no hemos podido sentarnos para arreglar paritarias, cierran acuerdos en 8% pero no quieren homologar el acuerdo con otros sindicatos que superan el 20%", habló Arroyo sobre el momento económico que atraviesan.

La integrante del gremio destacó la función social que poseen las universidades. "Se ha construido socialmente que la educación es el pilar de muchas cosas, entonces cómo se va a garantizar la educación para que sectores vulnerables puedan tener ascenso social si no se aumentan los presupuestos. Nadie se ha planteado que debe desaparecer la educación pública, pero si se desfinancia tiende a desaparecer, no hace falta sacar una ley".

"Hay desactualización"

Gabriela Gresores, secretaria general, apuntó que la universidad mantiene su presupuesto del 2023 que se ha fijado en septiembre del 2022. Al respecto, dijo que "hay una gran desactualización y por eso hicimos una carta pública en la cual advertimos que llegamos hasta junio con estos fondos".

Resaltó que hay universidades nacionales que "ya están en cesación de pagos porque efectivamente con estos gastos corrientes no hay manera de hacerse cargo de los fuertes aumentos de los gastos que son enormes mientras que nuestros salarios se desvalorizan".

Pero también aclaró que esta lucha no se basa únicamente en el tema económico sino en "un ataque masivo como parte del pueblo argentino a sus instituciones educativas y populares, creadas hace más de 100 años y que han demostrado una enorme eficacia para cubrir a todo lo ancho y largo del país con derechos y a un futuro distinto".

Desde el punto de vista salarial, Gresores manifestó que "venimos aguantando un enorme deterioro, hoy tenemos una pérdida del 50% de poder adquisitivo, y además la posibilidad de tener instalaciones adecuadas, está todo cada vez más complicado".

Actividades en el interior

Dado el carácter federal y amplio de esta convocatoria, no solo se realizarán actividades centradas en la capital jujeña, sino también en las diferentes localidades en las cuales funcionan sedes de la Universidad Nacional de Jujuy, tales como Tilcara, donde en articulación con el Centro Universitario Tilcara (CUT) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la Sede Quebrada y Puna de la Unju, convocan en la plaza central a las 16.30 a toda la comunidad a pronunciar su apoyo.

En San Pedro de Jujuy, la sede de la Unju invitó desde las 15.30 a una pintada de carteles, 17 clase pública y a las 18 marcha por las calles del centro de la ciudad.