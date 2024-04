Pablo Moyano, Lousteau, Stolbizer y otros dirigentes se sumaron a la movilización

El secretario general de la CGT Pablo Moyano, el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, y la diputada Margarita Stolbizer, entre otros dirigentes políticos, se encontraban esta tarde en las inmediaciones del Congreso para emprender la marcha hacia Plaza de Mayo.

El referente de Camioneros se estaba junto a las columnas del gremio y de la CGT, mientras que Lousteau se sumó a las filas de los militantes del radicalismo. Stolbizer, por su parte, marchaba junto a un grupo más reducido por la Plaza del Congreso.

El rector de la UBA: "Nunca me hubiera imaginado marchar por el presupuesto que nos corresponde"

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, aseguró hoy que a la Marcha

Federal Universitaria concurre "angustiado" y señaló que "nunca hubiera imaginado" tener que reclamar por el presupuesto que le corresponde a la casa de estudios.

"A esta marcha de hoy, en lo personal, uno concurre de forma triste y angustiada, no es una marcha a la que uno va contento. Nunca me hubiese imaginado tener que marchar por un presupuesto que nos corresponde por ley", sostuvo Gelpi.

Además, rechazó que haya adoctrinamiento en la institución y dijo que no le consta que exista corrupción. "De que hay corrupción en la UBA, a mi no me consta. Nosotros tenemos informes regulares y auditorías internas y externas. Y lo del adoctrinamiento, con todo respeto, me parece un poco ridículo, porque la UBA es un monstruo con más de 300 mil alumnos y con facultades muy heterogéneas", evaluó.

Legisladores de la oposición le pidieron a Jorge Macri que no intervengan las Fuerzas Federales

Legisladores porteños de Unión por la Patria (UxP), la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Socialista (PS) y Confianza Pública le enviaron una nota al Jefe de Gobierno Jorge Macri, solicitando que “no convalide la intervención de Fuerzas Federales en el marco de la Marcha Federal Universitaria”.

Por su parte, el legislador Juan Manuel Valdés (UxP) señaló que el objetivo es que se “evite la represión de las fuerzas federales en la movilización” para que puedan marchar “en paz y en defensa de la educación”.