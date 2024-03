Paradigmas en salud y lo llamado enfermedad mental

Al hablar de salud enfermedad es inevitable que nuestras construcciones, teorías y prejuicios configuren definiciones que finalmente nos impidan reflexionar y definir estos términos de maneras productivas y que promuevan verdadero crecimiento.

Construimos las teorías para acceder a las realidades. Luego confundimos los nombres con las cosas.

La lectura dicotómica enfermedad salud ha promovido la idealización del término salud y la enfermedad es el blanco a atacar.

Este enfoque ha hecho que se pierdan saberes necesarios como por ejemplo acceder al propio conocimiento, a reconocer nuestras necesidades, registrar nuestras emociones, a hacernos cargo de nuestra vida.

La visión clínica en el enfoque gestáltico destaca la relación figura fondo.

En la lectura tradicional de enfermedad, los síntomas quedan en relieve como "figura", dejando de lado lo sano. Así tanto consultantes como terapeutas son expertos en identificar lo que no funciona. Esto trae consecuencias diversas y no siempre de utilidad. Algunas de estas realidades son la relación consultante terapeuta reproduce la asimetría en las relaciones y pasividad en quién consulta, qué es en quien radica toda posibilidad de cambio. ¿Dónde está el poder?

Resistencias por parte del paciente. Si algo que perdura a lo largo de los años permanece, algo debe estar sosteniendo. Si esto se remueve desequilibro una realidad, que por angustiosa que sea no me confronta con el cambio. Surge así la contradicción de cambio no cambio.

Fragmentación en las lecturas de lo que pasa. Si la única información que se registra es la disfuncionalidad, difícilmente promovamos salud y protagonismo. Y por otro lado si la lectura que se hace de los síntomas responde a un tratado de psicopatología desde el terapeuta y desde el paciente en la lectura de lo que él dice que le paso. Lecturas mentales e interpretaciones.

Empobrecimiento del ser. Soy así porque estoy enfermo. Siempre fui así. A mí me pasó. . . Todas estas afirmaciones legalizan mi ser y me desresponsabilizan, ya que si no tuviera esto sería de otro modo. Pierdo la capacidad de darme cuenta qué pasa. Qué me expresa mi malestar o qué me pide.

"La neurosis para la Gestalt no es una enfermedad; es una forma de ser, de estar en el mundo; es una forma de existir".

"En la concepción clásica la neurosis sería como la persona más la enfermedad, con lo cual al eliminar la enfermedad tendríamos a la persona sana. En cambio, la concepción gestáltica considera que la neurosis es la máxima riqueza de una persona y al mismo tiempo, su máxima pobreza. Su máxima riqueza pues es la forma en que logró sobrevivir a lo largo de su historia de vida. Y es su mayor límite pues es lo que le impide vivir plenamente su vida; por ello no le podemos quitar nada. Lo que tenemos que hacer es desestructurar y volver a estructurar de una distinta manera las mismas piezas, variando la figura de acuerdo al orden que demos a las mismas" (Lic. Germán H. Pastorini).

"La enfermedad es una palabra que sólo debería tener singular; decir enfermedades, en plural, es tan tonto como decir saludes. Enfermedad y salud son conceptos singulares, por cuanto que se refieren a un estado del ser humano y no a órganos o partes del cuerpo, como parece indicar el lenguaje habitual. El cuerpo nunca está enfermo ni sano, ya que en él sólo se manifiestan las informaciones de la mente". Thorwald Dethlefen, Rüdiger Dahlke.

Habitualmente se confunde síntoma con enfermedad. Darse cuenta de esto marca la diferencia entre escuchar el cuerpo, el alma y atacar o callar algo que necesita expresarse.

"En-fermo significa no firme". Enrique Mariscal. "La enfermedad es una señal a descifrar, una invitación al cambio, una alternativa para destrabar bloqueos que almacenan energía, agresiones contenidas, odios desplazados, angustias, frustración, poderosos pedidos de afecto". Enrique Mariscal.

"Una persona puede tener problemas de salud mental y no estar mentalmente enferma" (Jahoda, 1980).

"La enfermedad mental o el deterioro psicológico no necesariamente debe considerarse como una reacción patológica sino más bien como una respuesta adaptativa ante las presiones del medio cuando otras estrategias de afrontamiento no se encuentran disponibles" (Cochrane, 1983 citado en José Luis Alvaro).

Para darse cuenta de aquellas cosas que rompen el equilibrio es necesario estar sano. Para estar sano es necesario conectarse con la integralidad del ser. Somos seres en proceso, en cambio, en crecimiento. Esto implica la dinámica de interjuego de la polaridad salud enfermedad que constituyen un continuo y no algo excluyente.

La salud mental no es una cualidad estática que alguien posee en privado. No se sostiene a sí misma. Sólo puede mantenerse gracias a un esfuerzo continuo y a la cercanía y apoyo emocional de los otros. Idealmente, es el resultado de un funcionamiento personal equilibrado y creativo que realiza lo mejor del hombre en las relaciones sociales.

Es el resultado de la capacidad para la realización óptima del potencial de un individuo para la vida en grupo. Significa rendimiento exitoso y satisfactorio. En un sentido general alude a atributos tales como madurez, estabilidad, realismo, altruismo, un sentido de responsabilidad social, integración efectiva en el trabajo y en las relaciones humanas. Implica confianza y coraje al enfrentar una experiencia nueva. Implica un sistema de valores en que el bienestar del individuo está vinculado al de otros; en otras palabras, implica preocupación por el bien común.

Como se ha indicado, la salud mental es una cualidad de la vida, un proceso. "Se logra gracias a un continuo movimiento en pro de un mejor ajuste personal. No puede ser mantenida en el aislamiento, porque es necesaria para la preservación de la unión emocional satisfactoria con los otros. No sólo le atañe la armonía interna sino también las relaciones óptimas de la persona, la familia y la sociedad. Implica la capacidad de crecer, aprender, vivir plenamente, amar y compartir con otros la aventura de la vida". Mónica Peña L., Rita Rodríguez M., Marcia Tijero M.

Bibliografía

(*) Pamela Arraya es licenciada en Psicología; coach ontológico profesional; magister en Salud Pública con mención en Atención primaria de la salud; especialista en Salud Pública; consteladora; facilitadora en procesos de comunicación, resolución de conflictos, expansión de la conciencia, liderazgo; coordinación de grupos y conciencia de redes; y facilitadora en entrenamientos a líderes en gestiones de oratoria y comunicación.