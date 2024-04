El consenso es el único camino

La Constitución es tan sabia como desafiante. Ordena que en nuestro país: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición". Sin embargo, al mismo tiempo, garantiza que "toda persona, individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tiene derecho a peticionar a las autoridades, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine". Es claro: lo único que compatibiliza los mandatos y evita las colisiones es el consenso y esa es la consigna del momento en Argentina y en Jujuy. Un país y una Provincia convulsionados por la pobreza, tarifazos impagables, precios irracionales de alimentos, medicamentos y combustibles, que no encuentran la forma de volver a cierta "normalidad" con gremios en defensa de los salarios a través de paritarias, y el gobierno aferrado a no homologar aumentos que superen el 10%. Sobrevolando esta situación, el Presidente Javier Milei insiste en su Ley de Bases como herramienta insustituible para poder gobernar y el Gobernador Carlos Sadir ensaya un remedo local a través de un Plan de Acción de Emergencia. La única forma de superar o amortiguar los topetazos, es la búsqueda de consensos. Milei, provocador y agresivo, tiene sin embargo en su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su ministro del Interior, Guillermo Francos, dos escuderos enfrascados en fortalecer negociaciones y puentes con los gobernadores y parte de la oposición, para hallar entendimientos. Sadir, sereno y conciliador, encomendó a dos de sus primeras espadas, el vicegobernador Alberto Bernis y el ministro de Gobierno, Normando Álvarez García, encabezar los diálogos impostergables que allanen el camino hacia acuerdos.