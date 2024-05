Psicoterapia: importancia de la exploración de uno mismo

¿Alguna vez has ido a terapia psicológica? ¿Has pensado en ir a una (aunque sea por curiosidad)? ¿Alguna vez te has resistido a hacerlo porque "eso es para gente débil"? Si has ido a psicoterapia, sabrás que se trata de un espacio seguro y libre de juicios, en donde se pueden ordenar algunas ideas; es un espacio en el que puedes mostrarte con autenticidad ante un profesional de la salud mental. Al hacerlo, es casi inevitable que termines conociéndote mejor, y aceptándote más.