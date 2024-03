Saquearon iglesia adventista por quinta vez en un mes

Delincuentes aún no identificados por la policía perpetraron cinco robos en un mes en la iglesia Adventista de la ciudad de San Pedro y saquearon todo.

Los malhechores violentaron las entradas y destrozar hierros, planchuelas y chapas que brindaban seguridad al edificio, se robaron todas las sillas y bancos del templo, equipo de audio y parlantes, inodoros y espejos de los sanitarios, otros los dejaron rotos, violentaron las puertas de las dependencias y se llevaron vajilla, electrodomésticos, material de construcción, celosías, ventanas, causaron destrozos en la biblioteca y se robaron hasta las biblias.

El pastor de la iglesia Moisés Villca, la secretaria Miriam Robledo y la profesora Guadalupe Eckchardt relataron a El Tribuno de Jujuy la amarga experiencia que vienen viviendo desde hace un mes, cuando comenzaron los robos en la institución, ubicada sobre avenida Presidente Perón del barrio 14 de Abril.

"Estamos muy tristes y preocupados porque aún no tenemos respuestas ante esta situación que estamos viviendo. Aquí en la iglesia teníamos sillas, equipo de audio, todos los elementos con los que se hacían las actividades, se han llevado todo. Es la quinta denuncia que radicamos y no tenemos respuesta. Estamos preocupados por los chicos, porque hacemos actividades con chicos de 6 a 9 años y de 10 a 15 años. Nos duele que se hayan robado las cosas que conseguimos con esfuerzo, hasta los donativos se robaron, no dejaron nada. Cada vez que ingresaron, violentaron las entradas, rompieron puertas, ventanas, hierros del portón. Con esfuerzo reparamos por seguridad y vuelven a romper por otro lado y así sucesivamente en los cinco robos. Ya es preocupante que no se haga nada y que todo quede sin respuesta", dijo el pastor.

Por su parte, Miriam Robledo sostuvo que se hizo necesario visualizar públicamente lo que está pasando, porque fueron víctimas del quinto robo y temen que ocurra un sexto.

"Lo más triste de todo es que esta es una institución religiosa, sin fines de lucro, donde nosotros aportamos muchísimo para la comunidad. Realizamos actividades de escoutismo con los chicos del Club de conquistadores y se han robado absolutamente todo el equipo de campamentismo. Duele decirlo pero fuimos saqueados, porque el templo está sin sillas, sin nada, sin equipo de audio que tanta falta hace. Aquí tenemos actividad los días miércoles, sábados, los domingos y en otras ocasiones, porque trabajamos abiertos a la comunidad, no solamente es la contención espiritual sino también nos volcamos a la comunidad. Esto duele, me estoy conteniendo de no llorar por la angustia, por la impotencia que da al ver que se han robado todo lo que se ha logrado con mucho esfuerzo", indicó con marcada amargura.

La profesora Guadalupe Eckchardt recalcó las actividades que realiza la iglesia para la comunidad, "tenemos el ministerio de la mujer y damos charlas sobre prevención de violencia, sobre salud, sobre el cuidado del cuerpo y tenemos el mes de octubre rosa, donde trabajamos con la prevención del cáncer y se han llevado todo, lo que es vajilla, pavas eléctricas, todas las telas que utilizábamos para la prevención del cáncer de mamas, del corazón. Nos han dejado sin nada", refirió la joven.

Por su parte, el pastor Moisés hizo un llamado a la comunidad para que no compren cosas robadas y para que denuncien a las personas que vayan a ofrecer para que la policía pueda encontrar lo que les robaron.

"Le pedimos a la comunidad que nos cuidemos unos a otros, y ese cuidado implica no comprar objetos robados. Nosotros llamados también a las autoridades que deberían cuidarnos. Nos sentimos muy desprotegidos, quisiéramos tener una buena noticia, que nos digan que estos delincuentes están detrás de las rejas, porque es un daño tremendo lo que nos hicieron. Somos vecinos del Centro Judicial San Pedro, pero lo mismo ingresaron y rompieron todo", manifestó Miriam.

Tras el último robo, los malvivientes destrozaron todas las llaves de luz, dejaron a oscuras el edificio porque cortaron los cables. Es tan alto el grado de vandalismo, que no conforme con todo el daño causado, salieron al patio y hasta se robaron las naranjas verdes de una planta que está en el jardín.

Finalmente, los miembros de la iglesia Adventista se dirigieron a la Fiscalía penal de San Pedro, donde les dijeron que debían hablar con un ayudante fiscal y contarle lo sucedido. Las primeras denuncias se radicaron en la Seccional 35º de barrio San José ubicada a dos cuadras, las restantes fueron realizadas en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2. Hasta el momento, esperan respuesta y que cesen los robos a la iglesia.

Los damnificados solicitaron a las autoridades que procedan a desmalezar el sector baldío que hay detrás, donde corre un arroyo y está cubierto de malezas y es utilizado por los delincuentes para consumir estupefacientes y perpetrar los delitos.