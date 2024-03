Recordaron a Iara Rueda en el día que cumpliría 20 años

Mónica Cunchila y Juan Rueda, padres de Iara Rueda quien ayer hubiese cumplido 20 años, recordaron con palabras de amor a su hija y además, pidieron que quede firme la condena a los tres sentenciados por el femicidio de su hija y celeridad en el juicio a la cúpula policial.

Iara Rueda tenía 16 años cuando desapareció el 23 de septiembre de 2020 y cinco días después fue hallada sin vida. En el día en que la joven palpaleña cumpliría 20 años, sus padres la recordaron en las afueras de la Casa de Gobierno de la capital jujeña.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Juan Rueda, padre de Iara, quien explicó que "es un día especial, mi hija estaría cumpliendo 20 años" e indicó que "hace un par de semanas ingresó una nota pidiendo audiencia con el gobernador, venimos a ver si hay una respuesta positiva y espero para hablar sobre todo lo que corresponde al femicidio de Iara".

En este sentido, las solicitudes que piensa plantear son "que quede firme la condena para los tres asesinos, que los trasladen al penal y que revea el tema de la cúpula policial, queremos el juicio este año y no que nos sigan pateando".

"Recordamos a mi hija bien, con todas sus locuras, juegos y muecas. Lo primero que hicimos fue el video de su último cumpleaños, cuando ella soplaba la torta en plena pandemia, donde su hermana le hundía la cara en la torta", recordó Mónica Cunchila.

"No le hubiese gustado vernos llorar, no le gustaba ver a nadie con tristeza. Iara siempre decía 'mamá, vos si podés'", continuó.

Además, explicó que "no es fácil y no va a ser fácil nunca, pero por ella vamos a seguir adelante en el pedido de justicia, en el pedido que nos sigan escuchando. Queremos que quede la condena firme, que salga del Tribunal Superior de Justicia y se le pueda dar la condena a Tomás Fernández para que mi hija por fin pueda descansar en paz".

"Pasaron tres años y medio y no es que pasó un juicio y se terminó, porque esto continúa. Es una cosa de no acabar, porque apelan y apelan", dijo.

"Donde sea que está debe estar diciendo 'mamá, ya no llores más', pero no la dejo de extrañar. Algún día nos vamos a encontrar, nos vamos a abrazar y no nos soltaremos, pero ahora hay que ser fuerte y tratar de estar de pie por ella", concluyó Mónica Cunchila.