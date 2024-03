Postergaron la audiencia por el crimen de un hombre

ESTEBAN FRAZZI

En la jornada estaba prevista, en el edificio de Tribunales, la primera audiencia sobre la muerte de Pascual Vaca, ocurrida en septiembre del año pasado y en donde están imputados Emanuel Mamaní y Jésica Sivila, por la presunta autoría de "homicidio simple".

Sin embargo, debido a la renuncia del abogado defensor de uno de los imputados, se suspendió la audiencia que se iba a desarrollar en el edificio central de los Tribunales jujeños.

Extraoficialmente se sabe que se llevará a cabo en el mes de abril, sin que por el momento se conozca la fecha. Se trata de la segunda oportunidad en la que se aplaza la audiencia.

Cabe recordar que el nombrado caso sucedió en la madrugada del 17 de septiembre del año pasado, cuando Pascual Vaca fue atacado por Emanuel Mamaní y Jésica Sivila mediante golpes y arrojándole un bloque en la cabeza en las 150 Hectáreas de Alto Comedero.

A raíz de eso, el hombre de 70 años fue trasladado al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, donde falleció horas después, producto del fuerte golpe en la cabeza.

Mientras, los imputados tras el violento ataque, se fueron a una fiesta y posteriormente lograron evadir a la Justicia, fugándose hacia la provincia de Salta, donde los capturaron días más tarde, luego de importantes tareas investigativas que implicaron verificar impactos de antena de celulares, medidas dispuestas por la Fiscalía Penal actuante.

Debido a la renuncia del abogado defensor, la audiencia que se iba a realizar en el día de la fecha, se reprogramó para el mes de abril, sin fecha confirmada hasta el momento.

Victoria Acosta, hija de Pascual Vaca, dialogó con El Tribuno de Jujuy y contó que "(los jueces) ya tienen todas las pruebas, hay seis testigos que van a dar su declaración. La autopsia está clarita y todo está, más o menos, para que se dicte la condena".

Con respecto a la pena que podría recaer sobre los acusados, "nosotros pedíamos la pena máxima. Pero como no falleció en el acto, eso quiere decir que por ahí una perpetua no es para pedirla. En sí queríamos perpetua para ellos porque son delincuentes, ya tienen antecedentes. Luego salen (de la cárcel) y vuelven a hacer lo mismo. No quisiera otra víctima", recalcó Acosta.

El caso está caratulado como "homicidio simple", por el cual el artículo 79 del Código Penal de la Nación prevé entre 8 y 25 años de prisión. En cambio, la pena máxima está estipulada en 35 años de prisión, según lo expresado por el artículo 13 del Código Penal. En los próximos días, se va a conocer la fecha de la audiencia en el edificio de los Tribunales jujeños en la capital.