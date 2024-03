Alumno de la Agrotécnica fue atropellado por un auto

Un alumno de la escuela Provincial Agrotécnica N°6 San Pedro, resultó herido tras ser embestido por un automóvil, en momentos en que cruzaba la ruta provincial N° 1 para ingresar a clases.

Por falta de ambulancias, al cabo de dos horas, la víctima fue asistida por personal del Same y trasladada hasta el hospital "Guillermo Páterson", donde fue sometido a estudios para determinar el grado de lesión sufrida.

Datos recabados por nuestro diario permitieron saber que el incidente vial se registró ayer a las 8, sobre la ruta provincial N° 1, a la altura del paraje Puerta Verde, distante a 6 km al este de San Pedro de Jujuy, lugar donde se ubica la escuela Agrotécnica.

Según lo expresado por el director del establecimiento Dionisio Ledesma, se vivieron momentos tensos por la demora de la ambulancia, que fue solicitada a las 8 y arribó recién a las 10.

El docente explicó que el colectivo que traslada a los alumnos, docentes y demás personal, se detuvo en el playón donde todos bajan con total seguridad.

"Lamentablemente, el alumno se sentó en el último asiento y se quedó dormido. Al parecer, nadie se dio cuenta y cuando el colectivo, dio el giro para regresar a San Pedro de Jujuy, el alumno se despertó, bajó repentinamente y cruzó la ruta".

Manifestó que en ese momento, el conductor de un automóvil circulaba por el mismo carril, por detrás del colectivo y no alcanzó a ver que el adolescente cruzaba la ruta y terminó embistiéndolo.

"Frente a la escuela, sobre la ruta, periódicamente está apostado personal policial de la Seccional 53º de Rodeíto, por lo que los vehículos reducen la velocidad. Presumo que por eso o porque el colectivo se había detenido metros más adelante, el impacto no fue violento, pero el chico cayó sobre la ruta sufriendo lesiones".

Tras el impacto, las autoridades se comunicaron telefónicamente con el Same de Rodeíto, donde informaron que la ambulancia estaba fuera de servicio.

"A simple vista, el alumno no presentaba heridas graves, pero quiero llamar a la reflexión a las autoridades sanitarias para que tengan en condiciones las ambulancias. Llamamos a Rodeíto, a cuya jurisdicción pertenece la escuela y nos dijeron que la unidad no estaba en funcionamiento, luego llamamos al Same San Pedro, al hospital, y nadie nos daba una respuesta. En la escuela tenemos directivas, hay un protocolo que debemos respetar y cumplir estrictamente. En caso de accidente, debemos comunicarnos con el Same para que asista y traslade al alumno con suma urgencia al hospital. Esperamos y la ambulancia no llegaba, apareció recién a las 10, dos horas después", dijo el director. Explicó que siguiendo el protocolo establecido, se dio aviso a los padres de la víctima, un alumno de 15 años que cursa el 3er Año, quienes se hicieron presentes de inmediato.

En el lugar la policía realizó un operativo de control, procediendo a la demora preventiva del vehículo y al control de alcoholemia al conductor. Las actuaciones estuvieron a cargo de la Seccional 53º de Rodeíto, con la participación del ayudante fiscal y la fiscalía de turno.