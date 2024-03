Un incendio consumió casi la totalidad de una vivienda

Un voraz siniestro ocurrió en el populoso barrio de la Nueva Ciudad de Perico, dónde una casa ardió en llamas por tras la declaración de un incendio registrado en la misma, si bien no hubo heridos ni personas intoxicadas por el humo, las pérdidas materiales son prácticamente totales.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el episodio se registró en la tarde noche del pasado viernes, cuando repentinamente en el interior de una vivienda, las llamas comenzaron a quemar los muebles y las prendas de vestir.

La situación en un momento se tornó prácticamente difícil de manejar para la familia damnificada, ya que el foco ígneo se expandía rápidamente, perjudicando el resto de la casa.

Afortunadamente los vecinos y con la llegada de los bomberos voluntarios de la ciudad de Perico, lograron controlar el fuego y evitar que este se expandiera para las casas vecinas. La intervención de los bomberos tanto voluntarios como de la Policía, fue clave para lograr detener las llamas y evitar tal vez una tragedia.

La familia lo perdió prácticamente todo, desde la ropa hasta muebles, no tienen donde cocinar, no tienen donde sentarse ni dormir. Están pasando un momento realmente muy duro y necesitan una asistencia urgente, por ahora solo Acción Social local llevó algo de mercadería para ellos, pero claramente no es una solución porque el problema es mucho mayor.

Hasta el momento se desconocen los motivos del inicio del fuego, si bien no se descarta nada, la familia damnificada sospecha sobre una posible falla en el sistema eléctrico de la vivienda, ya que un dato curioso del hecho es que en el momento del incendio, la casa no tenía el servicio de electricidad.

Sin embargo, se realizó la correspondiente denuncia en la unidad regional seis de esta ciudad comercial.

El siniestro ocurrió en lote 25, manzana D, del barrio cultural del populoso sector La Nueva Ciudad de Perico, es una vivienda ubicada a una cuadra del colegio secundario N° 64. En esta vivienda vive el padre de familia que es un trabajador rural, la mujer que es una docente de nivel inicial y un joven de 18 años.