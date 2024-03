Por dos cupos al Torneo Regional, iniciará el Apertura

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino le permite a todas las ligas del país que al completar una competencia con 20 clubes o más se les otorga dos cupos para disputar el Torneo Regional que en esta ocasión será el edición 2024/25 allá por septiembre u octubre. Por ello el viernes cuando empiece a rodar la pelota en el Torneo Apertura "Livio Monteserín" la chance la tendrán todos los participantes, pero sólo dos antes de fin de año serán los representantes en el certamen afista.

Según lo dispuesto por el Consejo Directivo de la Liga Jujeña confirmó el inicio en primera división femenino y masculino. Los horarios dispuestos para la jornada inaugural será a las 14.30 en primer turno las chicas, y a las 17 en segundo turno los muchachos.

De esta forma así quedó la programación de la primera fecha para el viernes 5 de abril en el estadio "La Tablada" se medirán Atlético Cuyaya vs Sportivo Palermo y en el estadio "Libero Brabo" del barrio Mariano Moreno lo harán General Lavalle vs San Francisco.

Ya el sábado en el estadio "La Tablada" se verán las caras Deportivo El Cruce vs General Belgrano. Asimismo en la cancha auxiliar de Zapla se cruzarán Alberdi vs Comercio y en el estadio "Fausto Tejerina" se verán las caras Atlético Gorriti vs Deportivo Luján en una nueva edición del clásico barrial.

Mientras que el domingo se completará la instancia con estos encuentros. En el predio Deportivo Papel Noa, Gimnasia jugará con Atlético Palpalá por la mañana siendo el único matutino porque a las 8.30 lo harán las chicas y a las los varones.

En tanto que en el estadio "La Tablada" Asociación Atlética La Viña vs Zapatón se medirán a las 14.30 en femenino y a las 17 en masculino. En idéntico horario pero en el estadio "Libero Brabo" se verás las caras Islas Malvinas vs Los Perales; en el estadio "Emilio Fabrizzi" será el turno de Altos Hornos Zapla vs Universitarios 23 de Agosto y en el estadio "Plinio Zabala" de Perico lo harán Atlético Talleres vs Ciudad de Nieva.

LUIS ESTOPIÑÁN | EL VOLANTE CREATIVO DE ZAPLA CONTROLA EL BALÓN ANTE LA DOBLE MARCA EN EL AMISTOSO CON LOS PERALES.

Esta competencia no dará tregua por el nivel superlativo que irán mostrando los equipos en cada una de las fechas y más aún porque la continuidad será activa, ya que son 10 partidos por instancia, ya que son 20 participantes y ninguno quedará libre. Además de Zapla, Talleres y la juventud de Gimnasia otros clubes que aspirar a ser protagonistas son Islas Malvinas con Daniel Ramasco al mando del plantel con varios jugadores de experiencia, pero también se puede mencionar a La Viña que sumó varios refuerzos de jerarquía que obtuvieron el "ok" de Alexander Andrade para hacer un buen papel y no hay que descartar a El Cruce y Cuyaya.

Un homenaje en vida

Los reconocimientos en vida son más gratificantes y si lo sabrá Livio Monteserín, porque hizo mucho por el fútbol jujeño, como jugador, como entrenador, pero principalmente como persona, por eso el Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol que comienza el 5 de abril llevará su nombre. El ahora dirigente “bandeño” siempre estuvo ligado a formar jugadores, “me involucré hace muchos años, 20, 25 años atrás, fui técnico, pero siempre quise ser DT de divisiones inferiores, nunca de primera división”, reconoció emocionado.

Zapla aprobó en su 2º examen preparatorio

Pulir detalles es la consigna del entrenador de Altos Hornos Zapla, Martín Martos, a pocos días del debut en el Torneo Apertura “Livio Monteserín” de la Liga Jujeña de Fútbol. Y así lo vino haciendo en las últimas semanas con partidos amistosos porque en la mañana del viernes se midieron frente a Los Perales donde se disputaron dos tiempos de 40’. Allí el “merengue” no tuvo piedad y se quedaron con la victoria abultada por 8 a 0 en el estadio “Emilio Fabrizzi”.

Los que convirtieron en el triunfo de Zapla fueron Jesús Guaymás, Maximiliano Solis, Luis Estopiñán y Facundo Espinoza en dos oportunidades fueron los que pudieron marcar en el primer tiempo, mientras que Villa y Torrejón con un “doblete” ampliaron el marcador, pero en el complemento.

Los conducidos por el salteño Martos saltaron al campo de juego con Vallejo, Malinauskas, Arroyo, Joaquín Barro, Torres, Soruco, Estopiñan, Vargas, Solis, Espinoza y Guaymás. Así también ingresaron en el segundo tiempo Manduca, Quispe, Pablo Barro, Ruiz, Pozo, Torrejón, Chamorro, Villagra, Marcial, Villa, Albornoz y Ávila. El “gaucho” está en momento de recambio de jugadores y apostando fuerte a los juveniles de la mano de Matías López. Seguramente este encuentro con Zapla servirá para replantear algunas cuestiones tácticas y técnicas papar comenzar con el pie derecho en el certamen doméstico. Mañana ambos plantes vuelven a los trabajos, ya pensando en el estreno liguista, el “merengue” recibirá en Palpalá a Universitario y el “gaucho” visitará a Malvinas.

Se fue Sergio León

Hondo pesar atraviesa Palpalá y sobre todo el Club Altos Hornos Zapla por el fallecimiento de Sergio León que se dio en las últimas horas. El entrañable y respetado dirigente “merengue” nos dejó físicamente luego de una incansable lucha y hasta se dio el gusto de ver a su “Zaplita” peleando por el ascenso en el Regional y aunque sólo eso faltó concretarse se fue con la frente en alto por el club de sus amores. León fue concejal en Palpalá y trabajó muchos años en la Municipalidad, pero en sus últimos años se dedicó a fondo a colaborar en la Comisión Directiva del “merengue” donde junto a su familia alentaron también en cada partido desde las gradas.