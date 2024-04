Ordenan entrevistar a un niño de 5 años en Cámara Gesell

La Justicia jujeña ordenó que el martes próximo un niño de 5 años sea entrevistado en Cámara Gesell, luego de que su progenitor denunciara maltrato infantil, demanda penal que desde 2022 había sido desestimada por el Juzgado de Violencia de Género.

Se trata de un delicado caso que sus progenitores se encargaron de exponerlo en las redes sociales y que en diciembre del año pasado el padre del niño, oriundo de la provincia de Tucumán, lo trasladó allá y la Justicia tucumana constató el maltrato que sufre el niño, pero como la causa se tramita en Jujuy, declaró su incompetencia.

El jueves 4 del corriente mes, el hombre se hizo presente en la provincia para conocer el estado de la causa en donde denunció a su exmujer y la actual pareja de esta por maltrato infantil y además incorporó al expediente judicial la resolución de la Justicia tucumana.

Allí el hombre tomó conocimiento de que la causa se reactivó y desde el Ministerio Público de la Acusación se le informó que el niño será entrevistado en una Cámara Gesell para poder avanzar con la investigación.

"La vida de mi hijo corre riesgo desde hace mucho tiempo y no logro entender cómo una jueza se haya negado a defender los derechos internacionales y consagrados para defender a los niños. Cuando realicé la demanda penal, en ese entonces era ayudante fiscal la actual responsable de la Unidad Fiscal de Violencia de Género del MPA y ni ella, ni la jueza de Violencia de Género Mónica Cruz Martínez quisieron investigar", dijo el progenitor, cuyos datos no serán revelados para resguardar la integridad del niño.

"Ese mismo día que me hice presente en sede del MPA, sobre calle Balcarce, me informan que pesaba sobre mí una denuncia realizada en el 2021 en la provincia de Tucumán, la fiscal Curten Haquin me dijo que estaba imputado, pero el expediente judicial no tenía ni legajo, no estaban formulados los cargos y en todo momento me negó el derecho de saber de qué me imputaban, ni siquiera se me informó el delito que se me atribuía", dijo el hombre.

"Con todo esto, hay algo que me deja muy preocupado, la fiscal tiene tiempo para imputarme en una causa que está prescripta y que no existe ninguna prueba fundada para que sea investigado, pero no tiene tiempo para dar lugar a que investiguen los maltratos que mi hijo que hoy tiene apenas cinco años sufre desde julio de 2022. Mi hijo pide ayuda y yo recurrí a todos los procesos para ser escuchado y no solo se negaron a investigar qué pasa en la casa donde vive mi hijo, sino que ahora me imputaron sin pruebas, por denunciar", dijo el hombre.