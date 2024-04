Arrestaron al remisero que denunció que fue secuestrado

Los vecinos de la localidad de La Esperanza no salen del asombro luego de tomar conocimiento que la Policía junto a funcionarios judiciales de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N° 1, irrumpió en el domicilio del remisero identificado como Silvio Villarroel y procedió a su detención.

El hombre de 50 años había denunciado que fue secuestrado, golpeado, maniatado por delincuentes y encerrado en el baúl del remis que luego fue robado, y procedieron a allanar la vivienda.

"Lo sacaron y lo tiraron en la caja de un patrullero como si fuese un delincuente. Sólo esperamos que el fiscal muestre al pueblo las pruebas que tiene para actuar de esa manera tan violenta, que no se olvide que 'Papa', (apodo por el cual se lo conoce al remisero), fue una víctima más del asalto ocurrido cerca de la terminal de ómnibus, el lunes a la mañana", dijeron vecinos sorprendidos e indignados.

Los compañeros de Silvio Villarroel aportaron algo de dinero, para poder pagar a un abogado y poco antes de las 15, su hermana informó que el letrado habló con el fiscal Matías Mora, quien apuntó que permanecerá bajo arresto por 48 horas.

"Lo arrestaron porque, supuestamente, tiene en su celular números que no están agendados y para el fiscal serían llamadas raras. Le dije al abogado que el fiscal revise todo, yo sé quién es mi hermano, que llamen a esos números y van a saber de quienes son las llamadas. A mi hermano lo llaman todos los días, pero al no estar agendados todos esos números, dicen que son raros. Me dijo que el robo fue de muchísimo dinero, por eso lo están investigando", manifestó la hermana del remisero.

Detención y allanamiento

La orden emitida por la titular del Juzgado de Control N° 7, que al carecer de firma y sello y tener al pie del documento, el acrónimo QR, en un tamaño pequeño y difuso, que no pudo ser descifrado con ningún celular, provocó malestar y fue cuestionada por los familiares y compañeros de trabajo del remisero .

En el pedido efectuado por el fiscal Mora, solicitó la orden de allanamiento en tres domicilios ubicados en barrio San Cayetano y avenida Uruguay de San Pedro y en la calle Rivadavia de la localidad de La Esperanza, para proceder al secuestro de zapatillas de hombre, barbijos, campera y ropa de grafa, armas de fuego, dinero en efectivo y celulares, entre otros elementos, utilizados por delincuentes que perpetraron el asalto, además de solicitar la detención de otras dos personas más.

Al respecto, la hermana del remisero dio detalles del allanamiento realizado, "tocaron la puerta de mi domicilio, con mi hermano compartimos el mismo terreno pero cada uno tiene su casa. Fui avise a mi hermano que lo buscaba la policía, estaba durmiendo, querían ingresar por mi casa pero no hay puerta, solo una pequeña ventana. Me dijeron que por allí no se podía ingresar y querían entrar rápido. Les pedí que esperaran para que saque la perra y no los muerda, pero el fiscal dio la orden de que rompan la puerta de madera de la casa de mi hermano. Entró un vecino como testigo y no encontraron nada de lo que venían a buscar. Me dejaron una copia de la orden, y aunque no encontraron nada, dijeron que a mi hermano se lo llevaban detenido. Le pido al fiscal que busque bien, que haga bien su trabajo y pido justicia por mi hermano. Todo el pueblo lo conoce, sabe que nunca estuvo involucrado en nada malo".

Marcha de remiseros

Poco después del mediodía, los trabajadores del volante de La Esperanza, se autoconvocaron en la avenida Hipólito Irigoyen, realizaron un bocinazo por las calles céntricas para luego dirigirse a la Brigada de Investigaciones, donde solicitaron hablar con el fiscal Matías Mora.

Nuevamente en el lugar, los remiseros analizaron la orden emitida por el Juzgado de Control N° 7, donde pese a los intentos, ninguno pudo descifrar el QR, por lo tanto, indicaron que no sabían si en realidad la firma correspondía a la jueza en cuestión.

Los remiseros se mostraron molestos por el accionar de la Fiscalía, argumentando que si se hubiese realizado bien el trabajo su compañero no estaría detenido. "Apenas se recibió el mensaje de auxilio, llamamos a la Unidad Regional 2, como no teníamos los papeles del auto, fuimos a buscarlos y nos vinimos a la Brigada de Investigaciones. Aquí estábamos temiendo por la vida de nuestro compañero, si en realidad hubieran activado el protocolo de búsqueda de persona, la policía tendría que haber estado en las rutas y en los caminos internos. El robo todavía no había ocurrido, transcurrió mucho tiempo hasta que asaltaron a la mujer y cuando recibimos una llamada de que nuestro compañero estaba con vida y tirado en los cañaverales del ingenio de La Mendieta, recién se movieron en la Brigada, pero nos dijeron que no tenían en que ir. Nosotros pusimos nuestros remises para llevarlos y aun así, con toda la colaboración y denuncias en el acto que hicimos, detienen a nuestro compañero que es víctima de este hecho", dijeron.

Por otro lado, expresaron su malestar indicando que el fiscal tendría que haber procedido de igual manera con la mujer que transportaba el dinero, porque no espero la llegada de la policía, muy por el contrario, se fue del lugar, se llevó el vehículo, lo guardó en el depósito y no hay registro de llamada por parte de ella a la policía ni a la Brigada. "Acaso eso no es un delito entorpecer la investigación de esa manera?, se preguntaron. Acotando que "todas esas respuestas esperamos que el fiscal nos dé no sólo a nosotros sino a todo el pueblo, en especial a las familias de La Esperanza", enfatizaron.