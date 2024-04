Formulan graves denuncias contra instituciones deportivas

MAURO RODRIGUEZ

Denunciaron un grave hecho sucedido en la capital provincial, cuando se disputaba un partido de la Liga Jujeña de Fútbol, división femenino, donde una jugadora sufrió una grave lesión en un brazo, pero no contaban con una ambulancia en el campo de juego y además, el club habría negado la cobertura médica a la joven, quien necesita una intervención quirúrgica urgente.

Según los letrados denunciantes, Fernando Bóveda y Ailén Armada, el hecho se registró el pasado domingo alrededor de las 14 en el estadio "La Tablada" de la capital jujeña, cuando se enfrentaron el Club Cuyaya y Club Deportivo Luján en un partido perteneciente a la Liga Jujeña de Fútbol de la división femenina.

Fue en esas circunstancias que una joven de 26 años, cayó al disputar una pelota con otra jugadora y sufrió una grave lesión en uno de sus brazos.

Sin embargo, el partido continuó hasta que se percataron de la gravedad del hecho y debido a la ausencia de una ambulancia en el campo de juego, tuvieron que solicitar telefónicamente la asistencia de personal del Same.

La joven fue trasladada al hospital "Pablo Soria", donde fue diagnosticada con fractura múltiple y hundimiento de hueso, por lo que debe someterse a una reconstrucción con intervención quirúrgica.

Respecto de la denuncia formulada, el letrado Fernando Bóveda manifestó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "no ponen ambulancia para las mujeres, a pesar de que las obligan a pagar y aunque no lo hicieren, como organización tienen una obligación solidaria. ¿Dónde está la Secretaría de Deporte haciendo el contralor de las actividades deportivas en la provincia, qué hace con lo que cobran a las chicas para que tengan un seguro médico y un seguro de ambulancia? Resulta que en Jujuy tienen ambulancia los partidos de hombres y no los de mujeres".

Asimismo, explicó que "mañana (por hoy) mandamos la carta documento, solicitando la información de vida, o sea el nombre del seguro. Se hará una denuncia penal por abandono de persona y por otro lado, una denuncia administrativa en la Secretaría de Deportes poniendo este hecho en conocimiento para que se tomen cartas en el asunto y se ocupe primero de la administración de fondo de los clubes; cómo está la cuota, un arqueo, cuáles son las compañías de seguros que cubren a las jugadoras".

En tanto, Ailén Armada señaló que tras el hecho "fui a la Liga, donde primeramente no nos quisieron recibir, y luego me comunicaron por teléfono con el presidente y le pregunté si se harían cargo de esta situación, respondió que no porque el que se tiene que hacer cargo es el club".

"Hasta el momento no sabemos cuál es el nombre del seguro, ni el club ni la Liga nos dieron el nombre, pero cada jugadora en el club paga por un seguro", dijo Armada.

Por último, la víctima manifestó que "tengo que hacerme ver con un traumatólogo porque es una operación de urgencia y complicada, tengo comprometida la muñeca, tengo una fractura múltiple y hundimiento de hueso. Me tienen que hacer una reconstrucción y bueno, estoy a la espera en todo esto porque me dijeron cosas totalmente distintas en la Liga y en el Club".